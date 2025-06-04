На Одещині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні собаки та хуліганстві: деталі

На Одещині поліцейські повідомили про підозру чоловіку у зґвалтуванні собаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Одеській області.

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Фігуранта також підозрюють у можливій причетності до розбещення неповнолітніх. За даними слідства, йому повідомили про про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про вчинення насильницьких дій щодо тварини з мотивів задоволення статевої пристрасті (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України), а також про грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося винятковим цинізмом (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Наразі тварина перебуває під ветеринарним наглядом. Відносно неї буде проведено судово-ветеринарну експертизу.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На час розслідування він перебуватиме у слідчому ізоляторі. Крім того, стосовно пацієнта може бути призначена психіатрична експертиза.

Нагадаємо

На Київщині засудили на 15 років подружжя, яке знімало порнографічний контент, розбещувало доньок та ґвалтувало одну з них.