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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
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На Одещині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні собаки та хуліганстві: деталі

Київ • УНН

 • 1976 перегляди

В Одеській області поліція повідомила про підозру чоловіку у зґвалтуванні собаки та грубому порушенні громадського порядку. Тварина під наглядом, триває слідство.

На Одещині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні собаки та хуліганстві: деталі

На Одещині поліцейські повідомили про підозру чоловіку у зґвалтуванні собаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП в Одеській області.

Деталі

Фігуранта також підозрюють у можливій причетності до розбещення неповнолітніх. За даними слідства, йому повідомили про про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про вчинення насильницьких дій щодо тварини з мотивів задоволення статевої пристрасті (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України), а також про грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося винятковим цинізмом (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Наразі тварина перебуває під ветеринарним наглядом. Відносно неї буде проведено судово-ветеринарну експертизу. 

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На час розслідування він перебуватиме у слідчому ізоляторі. Крім того, стосовно пацієнта може бути призначена психіатрична експертиза.

Нагадаємо

На Київщині засудили на 15 років подружжя, яке знімало порнографічний контент, розбещувало доньок та ґвалтувало одну з них.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Київська область
Одеська область
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