В Одесской области мужчину подозревают в изнасиловании собаки и хулиганстве: детали
Киев • УНН
В Одесской области полиция сообщила о подозрении мужчине в изнасиловании собаки и грубом нарушении общественного порядка. Животное под наблюдением, продолжается следствие.
В Одесской области полицейские сообщили о подозрении мужчине в изнасиловании собаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
Детали
Фигуранта также подозревают в возможной причастности к развращению несовершеннолетних. По данным следствия, ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о совершении насильственных действий в отношении животного по мотивам удовлетворения половой страсти (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины), а также о грубом нарушении общественного порядка, сопровождавшемся исключительным цинизмом (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
Сейчас животное находится под ветеринарным наблюдением. В отношении него будет проведена судебно-ветеринарная экспертиза.
Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. На время расследования он будет находиться в следственном изоляторе. Кроме того, в отношении пациента может быть назначена психиатрическая экспертиза.
Напомним
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