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В Одесской области мужчину подозревают в изнасиловании собаки и хулиганстве: детали

Киев • УНН

 • 1598 просмотра

В Одесской области полиция сообщила о подозрении мужчине в изнасиловании собаки и грубом нарушении общественного порядка. Животное под наблюдением, продолжается следствие.

В Одесской области мужчину подозревают в изнасиловании собаки и хулиганстве: детали

В Одесской области полицейские сообщили о подозрении мужчине в изнасиловании собаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Детали

Фигуранта также подозревают в возможной причастности к развращению несовершеннолетних. По данным следствия, ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о совершении насильственных действий в отношении животного по мотивам удовлетворения половой страсти (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины), а также о грубом нарушении общественного порядка, сопровождавшемся исключительным цинизмом (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас животное находится под ветеринарным наблюдением. В отношении него будет проведена судебно-ветеринарная экспертиза. 

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. На время расследования он будет находиться в следственном изоляторе. Кроме того, в отношении пациента может быть назначена психиатрическая экспертиза.

Напомним

В Киевской области осудили на 15 лет супругов, которые снимали порнографический контент, развращали дочерей и насиловали одну из них.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киевская область
Одесская область
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