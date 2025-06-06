На Дніпропетровщині чоловік потрапив за ґрати на 13 років за зґвалтування малолітньої дочки

На Дніпропетровщині чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі за насильницькі дії сексуального характеру над власною дочкою, якій було лише вісім років, пише УНН з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

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За принципової позиції ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким 66-річного мешканця міста засуджено до 13 років позбавлення волі за зґвалтування малолітньої доньки - говориться у повідомленні.

В прокуратурі наголосили, що провину чоловіка доведено і він отримав вирок у розмірі восьми років перебування за гратами.

Доведено, що засуджений систематично вчиняв дії сексуального характеру та ґвалтував доньку під час відсутності дружини. На момент вчинення протиправних дій дитині було 8 років - говориться у повідомленні.

Повідомляється, що у листопаді 2024 року суд першої інстанції визнав чоловіка винним у скоєнні цього особливо тяжкого злочину.

В свою чергу, Апеляційний суд відхилив скаргу сторони захисту та підтримав позицію ювенальних прокурорів, залишивши вирок без змін. Він зобов’язав внести відомості до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Наразі вирок набрав законної сили - підкреслили в прокуратурі.

Доповнення

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