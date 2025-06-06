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На Дніпропетровщині чоловік потрапив за ґрати на 13 років за зґвалтування малолітньої дочки

Київ • УНН

 • 1480 перегляди

На Дніпропетровщині 66-річного чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі за систематичне зґвалтування власної 8-річної доньки. Апеляційний суд залишив вирок без змін.

На Дніпропетровщині чоловік потрапив за ґрати на 13 років за зґвалтування малолітньої дочки

На Дніпропетровщині чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі за насильницькі дії сексуального характеру над власною дочкою, якій було лише вісім років, пише УНН з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Деталі

За принципової позиції ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким 66-річного мешканця міста засуджено до 13 років позбавлення волі за зґвалтування малолітньої доньки

- говориться у повідомленні.

В прокуратурі наголосили, що провину чоловіка доведено і він отримав вирок у розмірі восьми років перебування за гратами.

Доведено, що засуджений систематично вчиняв дії сексуального характеру та ґвалтував доньку під час відсутності дружини. На момент вчинення протиправних дій дитині було 8 років

- говориться у повідомленні.

Повідомляється, що у листопаді 2024 року суд першої інстанції визнав чоловіка винним у скоєнні цього особливо тяжкого злочину.

В свою чергу, Апеляційний суд відхилив скаргу сторони захисту та підтримав позицію ювенальних прокурорів, залишивши вирок без змін. Він зобов’язав внести відомості до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Наразі вирок набрав законної сили

- підкреслили в прокуратурі.

Доповнення

В Одеській області поліція повідомила про підозру чоловіку у зґвалтуванні собаки та грубому порушенні громадського порядку. Тварина під наглядом, триває слідство.

У Миколаївській області затримали 42-річного чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 43-річної односельчанки. Інцидент стався після спільного відпочинку, зловмиснику загрожує до п'яти років в'язниці.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Миколаївська область
Одеська область
Дніпропетровська область
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