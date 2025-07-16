До 9 лет тюрьмы получили мужчины, изнасиловавшие и ограбившие несовершеннолетнюю девушку
Киев • УНН
В Киеве на Печерске двух мужчин приговорили к 9 годам заключения за изнасилование и ограбление 15-летней девушки. Злоумышленники отобрали у пострадавшей телефон и перевели с ее счета 1 тыс. гривен.
В Киеве на Печерске двое мужчин изнасиловали и ограбили несовершеннолетнюю девушку. За это преступники получили наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
Сторона обвинения доказала в суде, что двое мужчин, в возрасте 41 и 29 лет, угрожая и применяя насилие, изнасиловали 15-летнюю девушку в недостроенном здании в центре столицы.
Также злоумышленники отобрали у пострадавшей мобильный телефон "Iphone 12". С помощью гаджета перевели со счета несовершеннолетней 1 тыс. гривен на карту одного из нарушителей. После этого нападавшие скрылись с места преступления с телефоном девушки.
Стоит отметить, что один из мужчин уже 5 раз был судим за кражи, а другой – был судим за разбои и нанесение тяжких телесных повреждений.
Обвиняемые находятся под стражей.
Напомним
УНН сообщал о жителе Николаева, которого приговорили к 12 годам за изнасилование своей малолетней дочери в течение 5 лет.
На Днепропетровщине полиция задержала безработного мужчину 1999 года рождения по подозрению в изнасиловании 15-летней односельчанки с применением силы.