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До 9 лет тюрьмы получили мужчины, изнасиловавшие и ограбившие несовершеннолетнюю девушку

Киев • УНН

 • 772 просмотра

В Киеве на Печерске двух мужчин приговорили к 9 годам заключения за изнасилование и ограбление 15-летней девушки. Злоумышленники отобрали у пострадавшей телефон и перевели с ее счета 1 тыс. гривен.

До 9 лет тюрьмы получили мужчины, изнасиловавшие и ограбившие несовершеннолетнюю девушку

В Киеве на Печерске двое мужчин изнасиловали и ограбили несовершеннолетнюю девушку. За это преступники получили наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Сторона обвинения доказала в суде, что двое мужчин, в возрасте 41 и 29 лет, угрожая и применяя насилие, изнасиловали 15-летнюю девушку в недостроенном здании в центре столицы.

Также злоумышленники отобрали у пострадавшей мобильный телефон "Iphone 12". С помощью гаджета перевели со счета несовершеннолетней 1 тыс. гривен на карту одного из нарушителей. После этого нападавшие скрылись с места преступления с телефоном девушки.

Стоит отметить, что один из мужчин уже 5 раз был судим за кражи, а другой – был судим за разбои и нанесение тяжких телесных повреждений. 

Обвиняемые находятся под стражей.

Напомним

УНН сообщал о жителе Николаева, которого приговорили к 12 годам за изнасилование своей малолетней дочери в течение 5 лет.

На Днепропетровщине полиция задержала безработного мужчину 1999 года рождения по подозрению в изнасиловании 15-летней односельчанки с применением силы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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