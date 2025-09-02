Изнасилование 11-летнего ребенка в Киевской области: преступник получил подозрение
Киев • УНН
На Киевщине мужчина изнасиловал 11-летнего ребенка в Ирпене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Правоохранители Киевщины сообщили о подозрении злоумышленнику, изнасиловавшему несовершеннолетнего ребенка. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киевской области.
Детали
Преступление произошло в одном из нежилых зданий города Ирпень: мать пострадавшей обратилась в полицию и сообщила, что знакомый мужчина изнасиловал ее 11-летнего ребенка.
Следствие установило, что отец пострадавшего ребенка распивал с фигурантом алкогольные напитки. Затем он уснул, а фигурант, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, беспомощным состоянием малолетнего лица, совершил акт надругательства над ней.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Пожизненное заключение: апелляционный суд ужесточил приговор мужчине за убийство, изнасилование и разбой06.08.2025, 18:06 • 2692 просмотра