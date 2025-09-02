$41.370.05
Изнасилование 11-летнего ребенка в Киевской области: преступник получил подозрение

Киев • УНН

 • 246 просмотра

На Киевщине мужчина изнасиловал 11-летнего ребенка в Ирпене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Изнасилование 11-летнего ребенка в Киевской области: преступник получил подозрение

Правоохранители Киевщины сообщили о подозрении злоумышленнику, изнасиловавшему несовершеннолетнего ребенка. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киевской области.

Детали

Преступление произошло в одном из нежилых зданий города Ирпень: мать пострадавшей обратилась в полицию и сообщила, что знакомый мужчина изнасиловал ее 11-летнего ребенка.

Следствие установило, что отец пострадавшего ребенка распивал с фигурантом алкогольные напитки. Затем он уснул, а фигурант, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, беспомощным состоянием малолетнего лица, совершил акт надругательства над ней.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

