Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю в Хмельницкой области, суд арестовал подозреваемых

В Хмельницкой области двое мужчин подозреваются в жестоком изнасиловании несовершеннолетней девушки. Они были задержаны, суд отправил подозреваемых под стражу без права внесения залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Событие произошло в ночь с 11 на 12 сентября в Шепетовском районе. Мужчины, предварительно сговорившись, воспользовались беспомощным состоянием несовершеннолетней девушки, жестоко изнасиловали ее. Они были задержаны 12 сентября - информирует ОГП.

После сообщения о подозрении, прокуратурой в суд было подано ходатайство об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры, который является старшим в группе прокуроров в данном уголовном производстве, в суде доказал обоснованность поданного ходатайства. По результатам судебного рассмотрения, подозреваемым назначено содержание под стражей без права внесения залога - говорится в сообщении.

Сообщается, что прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении двух мужчин по факту изнасилования несовершеннолетнего лица, совершенного группой лиц (ч. 3 ст. 152 УК Украины).

Изнасилование 11-летнего ребенка в Киевской области: преступник получил подозрение

Дополнение

В столице правоохранители задержали 60-летнего уроженца Черкасской области, который в течение лета нападал на женщин в разных районах Киева. Как сообщили в столичной прокуратуре, мужчине уже объявлено подозрение в изнасиловании и разбойных нападениях.