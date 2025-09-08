У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який зґвалтував неповнолітню дівчину на кладовищі
Київ • УНН
У Харкові затримано 35-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої на кладовищі. Раніше він вже був судимий за подібні злочини.
Слідчі повідомили про підозру раніше судимому за злочини проти статевої свободи та недоторканності 35-річному чоловіку. За даними слідства, він зґвалтував 15-річну дівчину на території кладовища. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 35-річному чоловіку за ч. 3 ст. 152 КК України — у зґвалтуванні неповнолітньої особи, вчиненому повторно та особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 153 КК України
За даними слідства, 5 вересня 2025 року в одному з населених пунктів Харківського району 15-річна дівчина пішла на кладовище.
До неї підійшов чоловік, який назвався охоронцем цвинтаря. Під приводом перевірки документів та особистих речей він змусив дівчину віддати все, що мала при собі.
Після цього зловмисник почав "обшукувати" її руками по тілу. Попри прохання потерпілої припинити, чоловік повалив її на землю та силоміць відтягнув у кущі та зґвалтував. Після цього він втік з місця злочину.
Зловмисник протягом двох днів переховувався від слідства. У його минулому вже є судимості за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та недоторканності. Щоб уникнути викриття, він розбив свій телефон та оселився у орендованій квартирі.
Втім, правоохоронці оперативно встановили його місцезнаходження та затримали.
У суді керівник Харківської окружної прокуратури Харківської області, який є старшим групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави
Правоохоронці проводять слідчі дії з метою встановлення інших фактів зґвалтувань, вчинених зловмисником.