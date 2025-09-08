В Харькове сообщили о подозрении мужчине, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку на кладбище

$41.220.13
48.160.03
ukru
15:42 • 2214 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
12:50 • 9468 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 32300 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 24437 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 21465 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 23871 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 25331 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26144 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29331 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 41398 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
84%
753мм
Популярные новости
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 52901 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 65847 просмотра
Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейскихPhoto8 сентября, 08:52 • 5744 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo8 сентября, 09:27 • 30114 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 10882 просмотра
публикации
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo15:42 • 2196 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 10935 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 65902 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 52949 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 54128 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Ребров
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Государственная граница Украины
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?15:39 • 638 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto15:06 • 1576 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 65902 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 37246 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 41331 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Дія (сервис)
Forbes
Financial Times

В Харькове сообщили о подозрении мужчине, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку на кладбище

Киев • УНН

 • 150 просмотра

В Харькове задержан 35-летний мужчина, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней на кладбище. Ранее он уже был судим за подобные преступления.

В Харькове сообщили о подозрении мужчине, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку на кладбище

Следователи сообщили о подозрении ранее судимому за преступления против половой свободы и неприкосновенности 35-летнему мужчине. По данным следствия, он изнасиловал 15-летнюю девушку на территории кладбища. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении 35-летнему мужчине по ч. 3 ст. 152 УК Украины — в изнасиловании несовершеннолетнего лица, совершенном повторно и лицом, ранее совершившим уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 153 УК Украины

По данным следствия, 5 сентября 2025 г. в одном из населенных пунктов Харьковского района 15-летняя девушка пошла на кладбище.

К ней подошел мужчина, назвавшийся охранником кладбища. Под предлогом проверки документов и личных вещей он заставил девушку отдать все, что имел при себе.

После этого злоумышленник начал "обыскивать" ее руками по телу. Несмотря на просьбу потерпевшей прекратить, мужчина повалил ее на землю и насильно оттащил в кусты и изнасиловал. После этого он скрылся с места преступления.

Злоумышленник в течение двух дней скрывался от следствия. В его прошлом уже судимы за уголовные правонарушения против половой свободы и неприкосновенности. Чтобы избежать разоблачения, он разбил свой телефон и поселился в съемной квартире.

Впрочем, правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали.

В суде руководитель Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области, являющийся старшим группы прокуроров в указанном уголовном производстве, будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога

дополнили правоохронители.

Правоохранители проводят следственные действия с целью установления других фактов изнасилований, совершенных злоумышленником.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Харьков