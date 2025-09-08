В Харькове сообщили о подозрении мужчине, изнасиловавшему несовершеннолетнюю девушку на кладбище

Следователи сообщили о подозрении ранее судимому за преступления против половой свободы и неприкосновенности 35-летнему мужчине. По данным следствия, он изнасиловал 15-летнюю девушку на территории кладбища. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области поставлено в известность о подозрении 35-летнему мужчине по ч. 3 ст. 152 УК Украины — в изнасиловании несовершеннолетнего лица, совершенном повторно и лицом, ранее совершившим уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 153 УК Украины

По данным следствия, 5 сентября 2025 г. в одном из населенных пунктов Харьковского района 15-летняя девушка пошла на кладбище.

К ней подошел мужчина, назвавшийся охранником кладбища. Под предлогом проверки документов и личных вещей он заставил девушку отдать все, что имел при себе.

После этого злоумышленник начал "обыскивать" ее руками по телу. Несмотря на просьбу потерпевшей прекратить, мужчина повалил ее на землю и насильно оттащил в кусты и изнасиловал. После этого он скрылся с места преступления.

Злоумышленник в течение двух дней скрывался от следствия. В его прошлом уже судимы за уголовные правонарушения против половой свободы и неприкосновенности. Чтобы избежать разоблачения, он разбил свой телефон и поселился в съемной квартире.

Впрочем, правоохранители оперативно установили его местонахождение и задержали.

В суде руководитель Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области, являющийся старшим группы прокуроров в указанном уголовном производстве, будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога дополнили правоохронители.

Правоохранители проводят следственные действия с целью установления других фактов изнасилований, совершенных злоумышленником.