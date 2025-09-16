В Полтаве мужчина изнасиловал 13-летнего парня: злоумышленника ждут 15 лет за решеткой
Киев • УНН
Суд в Полтаве приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие и изнасилование 13-летнего парня с инвалидностью. Преступника обнаружили во время патрулирования военнослужащие Нацгвардии.
В Полтаве суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя города, совершившего сексуальное насилие и изнасилование в отношении малолетнего мальчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Подробности
Ювенальные прокуроры и руководитель Полтавской окружной прокуратуры доказали вину жителя Полтавы в сексуальном насилии и изнасиловании, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 152 УК Украины)
Отмечается, что летом 2022 года мужчина увидел на улице 13-летнего мальчика, ребенка с инвалидностью. Он позвал ребенка на первый этаж заброшенного здания и совершил сексуальное насилие.
В октябре того же года неподалеку от одной из гостиниц Полтавы во время патрулирования военнослужащие Нацгвардии увидели обидчика, совершавшего очередное преступление в отношении ребенка, и вызвали следственно-оперативную группу.
В рамках досудебного расследования выяснилось, что мужчина неоднократно совершал противоправные действия в отношении малолетнего.
Свою вину полтавчанин признал частично, однако на основании собранных доказательств и проведенных экспертиз суд согласился с доводами прокуроров. Он приговорен к 15 годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей
Дополнение
В Хмельницкой области двое мужчин подозреваются в жестоком изнасиловании несовершеннолетней девушки. Подозреваемые были задержаны, суд отправил их под стражу без права внесения залога.
Следователи сообщили о подозрении ранее судимому за преступления против половой свободы и неприкосновенности 35-летнему мужчине. По данным следствия, он изнасиловал 15-летнюю девушку на территории кладбища.