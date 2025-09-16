$41.230.05
10:17 • 2860 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
10:07 • 6966 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
09:54 • 5558 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
09:19 • 11449 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
08:08 • 15208 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
07:46 • 12108 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
07:30 • 24543 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
06:54 • 22578 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 56658 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 66319 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
публикации
Эксклюзивы
публикации
В Полтаве мужчина изнасиловал 13-летнего парня: злоумышленника ждут 15 лет за решеткой

Киев • УНН

 • 1872 просмотра

Суд в Полтаве приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие и изнасилование 13-летнего парня с инвалидностью. Преступника обнаружили во время патрулирования военнослужащие Нацгвардии.

В Полтаве мужчина изнасиловал 13-летнего парня: злоумышленника ждут 15 лет за решеткой

В Полтаве суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя города, совершившего сексуальное насилие и изнасилование в отношении малолетнего мальчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Подробности

Ювенальные прокуроры и руководитель Полтавской окружной прокуратуры доказали вину жителя Полтавы в сексуальном насилии и изнасиловании, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 152 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Отмечается, что летом 2022 года мужчина увидел на улице 13-летнего мальчика, ребенка с инвалидностью. Он позвал ребенка на первый этаж заброшенного здания и совершил сексуальное насилие.

В октябре того же года неподалеку от одной из гостиниц Полтавы во время патрулирования военнослужащие Нацгвардии увидели обидчика, совершавшего очередное преступление в отношении ребенка, и вызвали следственно-оперативную группу.

В рамках досудебного расследования выяснилось, что мужчина неоднократно совершал противоправные действия в отношении малолетнего.

Свою вину полтавчанин признал частично, однако на основании собранных доказательств и проведенных экспертиз суд согласился с доводами прокуроров. Он приговорен к 15 годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей 

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Дополнение

В Хмельницкой области двое мужчин подозреваются в жестоком изнасиловании несовершеннолетней девушки. Подозреваемые были задержаны, суд отправил их под стражу без права внесения залога.

Следователи сообщили о подозрении ранее судимому за преступления против половой свободы и неприкосновенности 35-летнему мужчине. По данным следствия, он изнасиловал 15-летнюю девушку на территории кладбища.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Хмельницкая область
Генеральный прокурор Украины
Национальная гвардия Украины
Полтава