Мужчина в Кировоградской области жестоко убил 16-летнюю девушку - Нацполиция

В Светловодске Кировоградской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, которую родственники нашли с ножевыми ранениями в съемной квартире 5 октября. Об этом сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Подробности

Полицейские Кировоградщины установили причастность местного жителя к жестокому убийству несовершеннолетней. Оперативники, следователи, кинологи, криминалисты и аналитики тщательно проверяли видео с камер наблюдения, опрашивали свидетелей и отрабатывали возможные версии произошедшего, чтобы идентифицировать нападавшего.

16-летнюю девушку с ножевыми ранениями без признаков жизни родственники обнаружили в съемной квартире в городе Светловодск 5 октября. В результате комплексной работы полицейские установили причастность к совершению преступления местного жителя – говорится в сообщении правоохранителей.

Под процессуальным руководством областной прокуратуры мужчина задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и ему сообщено о подозрении. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство).

Следователи уже направили ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

