Мужчина в Кировоградской области жестоко убил 16-летнюю девушку - Нацполиция
Киев • УНН
Полиция Кировоградской области задержала местного жителя, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, которую нашли с ножевыми ранениями в съемной квартире 5 октября. Мужчине сообщено о подозрении в умышленном убийстве, и следователи ходатайствуют о содержании под стражей.
В Светловодске Кировоградской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, которую родственники нашли с ножевыми ранениями в съемной квартире 5 октября. Об этом сообщили в Нацполиции, пишет УНН.
Подробности
Полицейские Кировоградщины установили причастность местного жителя к жестокому убийству несовершеннолетней. Оперативники, следователи, кинологи, криминалисты и аналитики тщательно проверяли видео с камер наблюдения, опрашивали свидетелей и отрабатывали возможные версии произошедшего, чтобы идентифицировать нападавшего.
На Житомирщине во время семейной ссоры мужчина зарезал жену, 9-летнюю дочь, собаку и двух котов07.10.25, 18:00 • 6796 просмотров
16-летнюю девушку с ножевыми ранениями без признаков жизни родственники обнаружили в съемной квартире в городе Светловодск 5 октября. В результате комплексной работы полицейские установили причастность к совершению преступления местного жителя
Под процессуальным руководством областной прокуратуры мужчина задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и ему сообщено о подозрении. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство).
Следователи уже направили ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
В Винницкой области мужчина убил и выбросил в колодец тело школьницы, чтобы скрыть интимную связь с ней – Нацполиция07.10.25, 14:20 • 3476 просмотров