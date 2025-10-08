$41.320.03
Мужчина в Кировоградской области жестоко убил 16-летнюю девушку - Нацполиция

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Полиция Кировоградской области задержала местного жителя, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, которую нашли с ножевыми ранениями в съемной квартире 5 октября. Мужчине сообщено о подозрении в умышленном убийстве, и следователи ходатайствуют о содержании под стражей.

Мужчина в Кировоградской области жестоко убил 16-летнюю девушку - Нацполиция

В Светловодске Кировоградской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, которую родственники нашли с ножевыми ранениями в съемной квартире 5 октября. Об этом сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Подробности

Полицейские Кировоградщины установили причастность местного жителя к жестокому убийству несовершеннолетней. Оперативники, следователи, кинологи, криминалисты и аналитики тщательно проверяли видео с камер наблюдения, опрашивали свидетелей и отрабатывали возможные версии произошедшего, чтобы идентифицировать нападавшего.

На Житомирщине во время семейной ссоры мужчина зарезал жену, 9-летнюю дочь, собаку и двух котов07.10.25, 18:00 • 6796 просмотров

16-летнюю девушку с ножевыми ранениями без признаков жизни родственники обнаружили в съемной квартире в городе Светловодск 5 октября. В результате комплексной работы полицейские установили причастность к совершению преступления местного жителя 

– говорится в сообщении правоохранителей.

Под процессуальным руководством областной прокуратуры мужчина задержан по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и ему сообщено о подозрении. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство).

Следователи уже направили ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Винницкой области мужчина убил и выбросил в колодец тело школьницы, чтобы скрыть интимную связь с ней – Нацполиция07.10.25, 14:20 • 3476 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Винницкая область
Житомирская область
Кировоградская область