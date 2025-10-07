В Винницкой области мужчина убил и выбросил в колодец тело школьницы, чтобы скрыть интимную связь с ней – Нацполиция
Киев • УНН
В Винницкой области задержан 26-летний мужчина, который изнасиловал и убил 15-летнюю девушку. Он пытался скрыть преступление, бросив тело в колодец и засыпав камнями.
Об этом сообщили правоохранители Винницкой области, пишет УНН.
Детали
По информации правоохранителей, мужчина познакомился с 15-летней девушкой в соцсетях. Общение быстро перешло в договоренность о встрече, во время которой фигурант пообещал подвезти девушку на учебу в Ильинцы в Винницкой области. Однако вместо учебного заведения он отвез ее в заброшенный дом своих родственников, расположенный в 25 километрах от места жительства девушки, и совершил над ней сексуальное насилие.
Следствие установило, что после этого мужчина, чтобы скрыть следы преступления, до смерти избил жертву. Затем он сбросил тело в колодец и засыпал его камнями, пытаясь избежать разоблачения.
5 октября девушка должна была прибыть на занятия, однако в учебном заведении так и не появилась. Когда на следующий день она не вернулась домой, родственники обратились в полицию. Ключом к раскрытию преступления стала информация от знакомой потерпевшей, которой девушка рассказала об общении с подозреваемым.
Правоохранители оперативно установили местонахождение фигуранта. Во время допроса он признал свою вину. С тех пор на месте преступления продолжаются следственные действия и работы по раскопке колодца, где было найдено тело погибшей.
По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. После проведения судебно-медицинской экспертизы следователи определят окончательную квалификацию преступления. Задержанному грозит длительное заключение.
