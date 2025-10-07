$41.340.11
В Винницкой области мужчина убил и выбросил в колодец тело школьницы, чтобы скрыть интимную связь с ней – Нацполиция

Киев • УНН

 • 1822 просмотра

В Винницкой области задержан 26-летний мужчина, который изнасиловал и убил 15-летнюю девушку. Он пытался скрыть преступление, бросив тело в колодец и засыпав камнями.

В Винницкой области мужчина убил и выбросил в колодец тело школьницы, чтобы скрыть интимную связь с ней – Нацполиция

В Винницкой области полиция задержала 26-летнего мужчину, который изнасиловал и убил 15-летнюю девушку, после чего пытался скрыть преступление, бросив тело в колодец и засыпав камнями. Об этом сообщили правоохранители Винницкой области, пишет УНН.

Детали

По информации правоохранителей, мужчина познакомился с 15-летней девушкой в соцсетях. Общение быстро перешло в договоренность о встрече, во время которой фигурант пообещал подвезти девушку на учебу в Ильинцы в Винницкой области. Однако вместо учебного заведения он отвез ее в заброшенный дом своих родственников, расположенный в 25 километрах от места жительства девушки, и совершил над ней сексуальное насилие.

Заказное убийство столичного бизнесмена Игоря Сало: на Харьковщине разоблачены участники ряда тяжких преступлений26.09.25, 17:41 • 3203 просмотра

Следствие установило, что после этого мужчина, чтобы скрыть следы преступления, до смерти избил жертву. Затем он сбросил тело в колодец и засыпал его камнями, пытаясь избежать разоблачения.

Полицейским фигурант дал показания, что вступил в половые отношения с несовершеннолетней и с целью скрыть преступление, убил ее, а тело бросил в колодец и присыпал камнями 

– подтвердили в полиции.

5 октября девушка должна была прибыть на занятия, однако в учебном заведении так и не появилась. Когда на следующий день она не вернулась домой, родственники обратились в полицию. Ключом к раскрытию преступления стала информация от знакомой потерпевшей, которой девушка рассказала об общении с подозреваемым.

Правоохранители оперативно установили местонахождение фигуранта. Во время допроса он признал свою вину. С тех пор на месте преступления продолжаются следственные действия и работы по раскопке колодца, где было найдено тело погибшей.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины. После проведения судебно-медицинской экспертизы следователи определят окончательную квалификацию преступления. Задержанному грозит длительное заключение.

На Днепропетровщине будут судить родителей, которые забили 4-летнего сына трубой за то, что он взял хлеб без разрешения02.10.25, 13:36 • 4435 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Винницкая область