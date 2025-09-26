Заказное убийство столичного бизнесмена Игоря Сало: на Харьковщине разоблачены участники ряда тяжких преступлений

$41.490.08
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Эксклюзив
14:01 • 9590 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
13:31 • 7592 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас
12:45 • 10134 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – Telegraph
Эксклюзив
09:46 • 14964 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 19090 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ Зимы
26 сентября, 09:01 • 28467 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 34118 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 38628 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28360 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans 26 сентября, 07:07
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов 26 сентября, 09:12
Если путин согласится на перемирие на любой период, то в Украине могут пройти выборы - Зеленский 11:16
Известный российский пропагандист тигран кеосаян умер после 8 месяцев в коме 11:19
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков 12:18
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
14:01 • 9554 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков 12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи 26 сентября, 09:01
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 34110 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 38621 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Александр Сырский
Метте Фредериксен
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Чернигов
Израиль
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть 14:33
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов 26 сентября, 09:12
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans 26 сентября, 07:07
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю 25 сентября, 10:47
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании 25 сентября, 06:17
Су-34
Вашингтон Пост
МиГ-31
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Панцирь"

Заказное убийство столичного бизнесмена Игоря Сало: на Харьковщине разоблачены участники ряда тяжких преступлений

Киев • УНН

 • 816 просмотра

На Харьковщине разоблачены ключевые участники ряда заказных преступлений, включая подготовку убийства 63-летнего столичного бизнесмена Игоря Сало. 57-летний харьковчанин заказал нападения на адвоката и предпринимателя, а 49-летний харьковчанин организовал эти преступления и подготовку убийства бизнесмена.

Заказное убийство столичного бизнесмена Игоря Сало: на Харьковщине разоблачены участники ряда тяжких преступлений

В Харьковской области разоблачены ключевые участники ряда заказных преступлений, в частности, подготовки заказного убийства 63-летнего столичного бизнесмена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Оперативники ДКР и следователи Нацполиции установили, что 57-летний харьковчанин причастен к заказу нападений с целью нанесения тяжких телесных повреждений 46-летней столичной адвокатессе и 39-летнему харьковскому предпринимателю. После избиения правозащитница получила непоправимое обезображивание лица. Второй фигурант – 49-летний харьковчанин – обоснованно подозревается в организации этих преступлений, а также в подготовке заказного убийства 63-летнего столичного бизнесмена

- информирует Нацполиция.

Отмечается, что на жизнь мужчины в прошлом уже было совершено покушение, в результате чего погиб охранник предпринимателя. Одному из исполнителей суд уже назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

В Нацполиции не называют имени бизнесмена, но судя по описанию дела - речь идет о бизнесмене Игоре Сало.

Вечером 6 ноября 2019 года на так называемом "чайкинском" повороте Брест-Литовского шоссе произошла попытка покушения на Сало. К его бронированному Mercedes-Benz S600, который остановился на светофоре, вплотную подъехал мотоциклист и положил на крышу автомобиля взрывное устройство.

Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия с целью привлечения подозреваемых к ответственности. В случае доказательства вины, заказчику тяжких преступлений грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет, а организатору нападений и покушения на убийство – до 15 лет или пожизненно.

Пассажир поезда в Киевской области ранил ножом мужчину, который заступился за девушку 26.09.25, 16:39

Анна Мурашко

