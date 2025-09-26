Заказное убийство столичного бизнесмена Игоря Сало: на Харьковщине разоблачены участники ряда тяжких преступлений

В Харьковской области разоблачены ключевые участники ряда заказных преступлений, в частности, подготовки заказного убийства 63-летнего столичного бизнесмена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Оперативники ДКР и следователи Нацполиции установили, что 57-летний харьковчанин причастен к заказу нападений с целью нанесения тяжких телесных повреждений 46-летней столичной адвокатессе и 39-летнему харьковскому предпринимателю. После избиения правозащитница получила непоправимое обезображивание лица. Второй фигурант – 49-летний харьковчанин – обоснованно подозревается в организации этих преступлений, а также в подготовке заказного убийства 63-летнего столичного бизнесмена - информирует Нацполиция.

Отмечается, что на жизнь мужчины в прошлом уже было совершено покушение, в результате чего погиб охранник предпринимателя. Одному из исполнителей суд уже назначил наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

В Нацполиции не называют имени бизнесмена, но судя по описанию дела - речь идет о бизнесмене Игоре Сало.

Вечером 6 ноября 2019 года на так называемом "чайкинском" повороте Брест-Литовского шоссе произошла попытка покушения на Сало. К его бронированному Mercedes-Benz S600, который остановился на светофоре, вплотную подъехал мотоциклист и положил на крышу автомобиля взрывное устройство.

Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия с целью привлечения подозреваемых к ответственности. В случае доказательства вины, заказчику тяжких преступлений грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет, а организатору нападений и покушения на убийство – до 15 лет или пожизненно.

