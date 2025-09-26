Замовне вбивство столичного бізнесмена Ігоря Сала: на Харківщині викрито учасників низки тяжких злочинів

На Харківщині викрито ключових учасників низки замовних злочинів, зокрема, підготовки замовного вбивства 63-річного столичного бізнесмена. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.

Оперативники ДКР та слідчі Нацполіції встановили, що 57-річний харків’янин причетний до замовлення нападів з метою нанесення тяжких тілесних ушкоджень 46-річній столичній адвокатці та 39-річному харківському підприємцю. Після побиття правозахисниця отримала непоправне знівечення обличчя. Другий фігурант – 49-річний харків’янин - обґрунтовано підозрюється в організації цих злочинів, а також у підготовці замовного вбивства 63-річного столичного бізнесмена - інформує Нацполіція.

Зазначається, що на життя чоловіка в минулому вже було здійснено замах, в результаті чого загинув охоронець підприємця. Одному з виконавців суд вже призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.

В Нацполіції не називають імені бізнесмена, але судячи із опису справи - йдеться про бізнесмена Ігоря Сала.

Надвечір 6 листопада 2019 року на так званому "чайкінському" повороті Брест-Литовського шосе сталася спроба замаху на Салу. До його броньованого Mercedes-Benz S600, який зупинився на світлофорі, впритул під’їхав мотоцикліст і поклав на дах автомобіля вибуховий пристрій.

Наразі тривають подальші слідчі дії з метою притягнення підозрюваних до відповідальності. У разі доведення вини, замовнику тяжких злочинів загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, а організатору нападів та замаху на вбивство – до 15 років або довічно.

