Пасажир потягу на Київщині поранив ножем чоловіка, який заступився за дівчину
Київ • УНН
У Київській області зловмисник поранив чоловіка ножем у грудну клітину після того, як останній захистився за дівчину, до якої чіплявся нападник.
На Київщині поліція затримала 22-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння поранив ножем пасажира потягу. Потерпілого госпіталізували, а нападнику загрожує до восьми років ув’язнення. Про це повідомив відділ комунікації поліції Київської області, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався 23 вересня близько 16:40 у електропотязі сполученням "Київ-Волинський – Березань". За даними правоохоронців, молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння та вступив у словесну суперечку з однією з пасажирок. Коли за дівчину заступився чоловік, між ним та нападником виник конфлікт.
У ході сварки зловмисник дістав заздалегідь приготований ніж і вдарив 37-річного чоловіка в грудну клітку. Потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізували до медичного закладу.
Після інциденту нападник намагався втекти, але правоохоронці швидко встановили його особу та місце перебування.
Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речові докази вилучено
За процесуального керівництва Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 (грубе порушення громадського порядку з особливою зухвалістю) та ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
