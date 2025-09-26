Пасажир потягу на Київщині поранив ножем чоловіка, який заступився за дівчину

$41.490.08
48.710.05
ukenru
13:31 • 1716 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 5856 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
09:46 • 13230 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 18063 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 26436 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32406 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37103 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28230 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39792 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 35882 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.6м/с
42%
763мм
Популярнi новини
Українська акторка отримала роль професорки у серіалі про Гаррі ПоттераPhoto26 вересня, 04:40 • 9854 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 24492 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 16164 перегляди
Якщо путін погодиться на перемир'я на будь-який період, то в Україні можуть пройти вибори - Зеленський11:16 • 4948 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 10438 перегляди
Публікації
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 10543 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video09:01 • 26433 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 32404 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 37099 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 35853 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Копенгаген
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 16258 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 24585 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 32470 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 40368 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 73672 перегляди
Актуальне
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"
Дія (сервіс)
E-6 Mercury

Пасажир потягу на Київщині поранив ножем чоловіка, який заступився за дівчину

Київ • УНН

 • 582 перегляди

У Київській області зловмисник поранив чоловіка ножем у грудну клітину після того, як останній захистився за дівчину, до якої чіплявся нападник.

Пасажир потягу на Київщині поранив ножем чоловіка, який заступився за дівчину

На Київщині поліція затримала 22-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння поранив ножем пасажира потягу. Потерпілого госпіталізували, а нападнику загрожує до восьми років ув’язнення. Про це повідомив відділ комунікації поліції Київської області, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався 23 вересня близько 16:40 у електропотязі сполученням "Київ-Волинський – Березань". За даними правоохоронців, молодик перебував у стані алкогольного сп’яніння та вступив у словесну суперечку з однією з пасажирок. Коли за дівчину заступився чоловік, між ним та нападником виник конфлікт.

У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відео26.09.25, 04:05 • 23134 перегляди

У ході сварки зловмисник дістав заздалегідь приготований ніж і вдарив 37-річного чоловіка в грудну клітку. Потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізували до медичного закладу.

Після інциденту нападник намагався втекти, але правоохоронці швидко встановили його особу та місце перебування.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Речові докази вилучено 

– повідомили в ГУНП в Київській області.

За процесуального керівництва Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 (грубе порушення громадського порядку з особливою зухвалістю) та ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Харкові судитимуть чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ, що втратив ногу на війні 23.09.25, 12:08 • 4229 переглядiв

Степан Гафтко

Київська область
Національна поліція України
Київська область
Київ
Харків