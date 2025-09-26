Пассажир поезда в Киевской области ранил ножом мужчину, который заступился за девушку
Киев • УНН
В Киевской области злоумышленник ранил мужчину ножом в грудную клетку после того, как последний заступился за девушку, к которой приставал нападавший.
В Киевской области полиция задержала 22-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом пассажира поезда. Потерпевшего госпитализировали, а нападающему грозит до восьми лет заключения. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел 23 сентября около 16:40 в электропоезде сообщением "Киев-Волынский – Березань". По данным правоохранителей, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и вступил в словесный спор с одной из пассажирок. Когда за девушку вступился мужчина, между ним и нападающим возник конфликт.
В ходе ссоры злоумышленник достал заранее приготовленный нож и ударил 37-летнего мужчину в грудную клетку. Пострадавшего с проникающим ранением госпитализировали в медицинское учреждение.
После инцидента нападающий пытался скрыться, но правоохранители быстро установили его личность и местонахождение.
Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты – сообщили в ГУНП в Киевской области.
При процессуальном руководстве Барышевского отдела Броварской окружной прокуратуры фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка с особой дерзостью) и ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В суде ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.