25 вересня, 17:19
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 18005 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 21598 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 51478 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 36253 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 59193 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 58388 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 76534 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55975 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47484 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відео

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Київські правоохоронці затримали чоловіка, який заманив 7-річну дівчинку в автомобіль та скоїв статевий злочин. У фігуранта вилучили дитячу порнографію на понад 5 ТБ пам'яті.

У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відео

Правоохоронці Києва затримали 42-річного чоловіка, який заманив 7-річну дівчинку до свого автомобіля під приводом прослуховування музики, де потім вчинив відносно неї статевий злочин. Окрім того, поліцейські вилучили у фігуранта дитячу порнографію на більш ніж 5 ТБ пам’яті. За вчинене кривднику загрожує до 10 років ув’язнення. Про це інфомує УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві. 

Деталі

Протиправну діяльність 42-річного мешканця Кіровоградської області викрили слідчі главку поліції Києва спільно із працівниками Департаменту кіберполіції.

Правоохоронці встановили, що зловмисник, будучи знайомим із батьками 7-річної дівчинки, на вулиці запросив  дитину до свого автомобіля під приводом прослуховування музики.  

Дівчинка довірилася чоловікові та сіла до транспортного засобу, де надалі кривдник вчинив відносно неї насильницькі дії сексуального храктеру, знімаючи усе що відбувалося в автівці на відео

- йдеться у повідомленні.

Слідчі провели обшук у квартирі чоловіка та знайшли комп’ютерну техніку та флеш-носії зі сценами дитячої порнографії на більш ніж 5 ТБ пам’яті.

Наразі, зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські оголосили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 153 – вчинення насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, ч. 4 ст. 301 – примушування неповнолітніх до участі у створенні відеопродукції порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію та ч. 1 ст. 301-1 – умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та зберігання дитячої порнографії.

Максимальне покарання передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Суд у Полтаві засудив місцевого мешканця до 15 років позбавлення волі за сексуальне насильство та зґвалтування 13-річного хлопця з інвалідністю. Злочинця виявили під час патрулювання військовослужбовці Нацгвардії.  

Віта Зеленецька

