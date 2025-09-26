У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відео

Правоохоронці Києва затримали 42-річного чоловіка, який заманив 7-річну дівчинку до свого автомобіля під приводом прослуховування музики, де потім вчинив відносно неї статевий злочин. Окрім того, поліцейські вилучили у фігуранта дитячу порнографію на більш ніж 5 ТБ пам’яті. За вчинене кривднику загрожує до 10 років ув’язнення. Про це інфомує УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Протиправну діяльність 42-річного мешканця Кіровоградської області викрили слідчі главку поліції Києва спільно із працівниками Департаменту кіберполіції.

Правоохоронці встановили, що зловмисник, будучи знайомим із батьками 7-річної дівчинки, на вулиці запросив дитину до свого автомобіля під приводом прослуховування музики.

Дівчинка довірилася чоловікові та сіла до транспортного засобу, де надалі кривдник вчинив відносно неї насильницькі дії сексуального храктеру, знімаючи усе що відбувалося в автівці на відео - йдеться у повідомленні.

Слідчі провели обшук у квартирі чоловіка та знайшли комп’ютерну техніку та флеш-носії зі сценами дитячої порнографії на більш ніж 5 ТБ пам’яті.

Наразі, зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Поліцейські оголосили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 153 – вчинення насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, ч. 4 ст. 301 – примушування неповнолітніх до участі у створенні відеопродукції порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію та ч. 1 ст. 301-1 – умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та зберігання дитячої порнографії.

Максимальне покарання передбачає до 10 років позбавлення волі.

Суд у Полтаві засудив місцевого мешканця до 15 років позбавлення волі за сексуальне насильство та зґвалтування 13-річного хлопця з інвалідністю. Злочинця виявили під час патрулювання військовослужбовці Нацгвардії.

