На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 14182 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 19003 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 34787 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 38288 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 39194 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 58559 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 67948 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 62753 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 30399 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
У Харкові судитимуть чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ, що втратив ногу на війні

Київ • УНН

 • 300 перегляди

До суду скеровано обвинувальний акт проти 43-річного харків'янина, що стріляв та бив ветерана ЗСУ, який втратив ногу. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі за хуліганство із застосуванням зброї.

У Харкові судитимуть чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ, що втратив ногу на війні

До суду скеровано обвинувальний акт проти харків’янина, який стріляв та бив ветерана Збройних сил України. Чоловіка судитимуть за хуліганство із застосуванням заздалегідь підготовленої зброї, що може призвести до позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

У Харкові прокурори Немишлянської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 43-річного місцевого мешканця, який увечері 3 серпня 2025 року відкрив стрілянину по ветерану ЗСУ.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо 43-річного харків’янина, який "під час конфлікту відкрив стрілянину по українському захиснику. Йому інкримінують хуліганство із застосуванням заздалегідь заготовленої зброї (ч. 4 ст. 296 КК України)" 

- повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, конфлікт виник біля будинку на вулиці 92-ї бригади. Нападник дістав пістолет із гумовими кулями та вистрілив у 22-річного військовослужбовця, який під час бойових дій втратив ногу і користується протезом. Коли потерпілий упав, чоловік продовжив бити його руками та ногами, намагався придушити.

Правоохоронці затримали нападника того ж дня, наразі він перебуває під вартою.

Обвинувальний акт передано до суду, де чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Справу розглядатимуть у відкритому режимі, а судове слухання стане першим етапом у притягненні нападника до відповідальності за напад на ветерана.

Нагадаємо

Раніше УНН писали, що в Харкові 3 серпня чоловік вистрілив у ветерана Збройних сил України, а потім побив його.

Суд Харкова 5 серпня відправив під варту без можливості внесення застава чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ.

Степан Гафтко

