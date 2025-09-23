У Харкові судитимуть чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ, що втратив ногу на війні
Київ • УНН
До суду скеровано обвинувальний акт проти 43-річного харків'янина, що стріляв та бив ветерана ЗСУ, який втратив ногу. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі за хуліганство із застосуванням зброї.
До суду скеровано обвинувальний акт проти харків’янина, який стріляв та бив ветерана Збройних сил України. Чоловіка судитимуть за хуліганство із застосуванням заздалегідь підготовленої зброї, що може призвести до позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
У Харкові прокурори Немишлянської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 43-річного місцевого мешканця, який увечері 3 серпня 2025 року відкрив стрілянину по ветерану ЗСУ.
До суду скеровано обвинувальний акт щодо 43-річного харків’янина, який "під час конфлікту відкрив стрілянину по українському захиснику. Йому інкримінують хуліганство із застосуванням заздалегідь заготовленої зброї (ч. 4 ст. 296 КК України)"
За даними слідства, конфлікт виник біля будинку на вулиці 92-ї бригади. Нападник дістав пістолет із гумовими кулями та вистрілив у 22-річного військовослужбовця, який під час бойових дій втратив ногу і користується протезом. Коли потерпілий упав, чоловік продовжив бити його руками та ногами, намагався придушити.
Правоохоронці затримали нападника того ж дня, наразі він перебуває під вартою.
Обвинувальний акт передано до суду, де чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Справу розглядатимуть у відкритому режимі, а судове слухання стане першим етапом у притягненні нападника до відповідальності за напад на ветерана.
