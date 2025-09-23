$41.380.13
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
В Харькове будут судить мужчину, который стрелял в ветерана ВСУ, потерявшего ногу на войне

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В суд направлен обвинительный акт против 43-летнего харьковчанина, стрелявшего и избивавшего ветерана ВСУ, потерявшего ногу. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за хулиганство с применением оружия.

В Харькове будут судить мужчину, который стрелял в ветерана ВСУ, потерявшего ногу на войне

В суд направлен обвинительный акт против харьковчанина, который стрелял и избивал ветерана Вооруженных сил Украины. Мужчину будут судить за хулиганство с применением заранее подготовленного оружия, что может привести к лишению свободы на срок от 3 до 7 лет. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

В Харькове прокуроры Немышлянской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего местного жителя, который вечером 3 августа 2025 года открыл стрельбу по ветерану ВСУ.

В суд направлен обвинительный акт в отношении 43-летнего харьковчанина, который "во время конфликта открыл стрельбу по украинскому защитнику. Ему инкриминируют хулиганство с применением заранее заготовленного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины)" 

- сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, конфликт возник возле дома на улице 92-й бригады. Нападавший достал пистолет с резиновыми пулями и выстрелил в 22-летнего военнослужащего, который во время боевых действий потерял ногу и пользуется протезом. Когда потерпевший упал, мужчина продолжил избивать его руками и ногами, пытался задушить.

Правоохранители задержали нападавшего в тот же день, сейчас он находится под стражей.

Обвинительный акт передан в суд, где мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Дело будет рассматриваться в открытом режиме, а судебное слушание станет первым этапом в привлечении нападавшего к ответственности за нападение на ветерана.

Напомним

Ранее УНН писали, что в Харькове 3 августа мужчина выстрелил в ветерана Вооруженных сил Украины, а затем избил его.

Суд Харькова 5 августа отправил под стражу без возможности внесения залога мужчину, который стрелял в ветерана ВСУ.

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Вооруженные силы Украины
Харьков