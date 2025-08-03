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У Харкові чоловік вистрілив у ветерана ЗСУ, а потім побив його

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

Поліція Харківської області затримала зловмисника, який побив та стріляв з травматичного пістолета у ветерана Збройних Сил України, а потім побив його. Нападника затримали.

У Харкові чоловік вистрілив у ветерана ЗСУ, а потім побив його

У Харкові 43-річний чоловік під час конфлікту вистрілив із травматичної зброї у 22-річного ветерана ЗСУ, який втратив ногу на фронті. Зловмисника затримано, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це інформує Національна поліція України, Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, увечері 3 серпня 2025 року біля багатоквартирного будинку по вул. 92-ї бригади в місті Харкові між чоловіками виник конфлікт.

У ході сварки 43-річний фігурант дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і вистрілив у ветерана ЗСУ. Потерпілий — 22-річний український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу. Йому встановили протез

- йдеться у дописі прокуратури.

Працівники поліції оперативно розшукали та затримали стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіка, який стріляв, затримано в порядку ст. 208 КПК України за місцем його проживання у Харкові. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство, вчинене із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень.

Слідчими розпoчато досудове розслідування за фактом хуліганства. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі

- повідомили правоохоронці.

Потерпілий перебуває у лікарні, медики надають йому необхідну допомогу.

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Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Національна поліція України
Харківська область
Збройні сили України
Київ