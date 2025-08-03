В Харькове мужчина выстрелил в ветерана ВСУ, а затем избил его
Киев • УНН
Полиция Харьковской области задержала злоумышленника, который избил и стрелял из травматического пистолета в ветерана Вооруженных Сил Украины, а затем избил его. Нападавшего задержали.
В Харькове 43-летний мужчина во время конфликта выстрелил из травматического оружия в 22-летнего ветерана ВСУ, потерявшего ногу на фронте. Злоумышленник задержан, ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом информирует Национальная полиция Украины, Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
По данным следствия, вечером 3 августа 2025 года возле многоквартирного дома по ул. 92-й бригады в городе Харькове между мужчинами возник конфликт.
В ходе ссоры 43-летний фигурант достал травматический пистолет ПМР 9 мм и выстрелил в ветерана ВСУ. Потерпевший — 22-летний украинский защитник, который во время выполнения боевого задания на войне потерял ногу. Ему установили протез
Сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали стрелка. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Мужчина, который стрелял, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по месту его жительства в Харькове. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство, совершенное с применением специально приспособленного или заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений.
Следователями начато досудебное расследование по факту хулиганства. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы
Пострадавший находится в больнице, медики оказывают ему необходимую помощь.
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