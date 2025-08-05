У Харкові чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ, відправили під варту
Київ • УНН
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Інцидент стався 3 серпня 2025 року, коли 43-річний чоловік вистрілив у 22-річного ветерана ЗСУ.
Суд Харкова відправив під варту без можливості внесення застава чоловіка, який стріляв у ветерана ЗСУ, передає УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
5 серпня Індустріальний районний суд Харкова задовольнив клопотання прокурора: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави
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Контекст
Увечері 3 серпня 2025 року біля багатоквартирного будинку по вул. 92-ї бригади в місті Харкові між чоловіками виник конфлікт.
У ході сварки 43-річний фігурант дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і вистрілив у ветерана ЗСУ. Потерпілий — 22-річний український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу. Йому встановили протез.
Чоловіка, який стріляв, затримано в порядку ст. 208 КПК України за місцем його проживання у Харкові. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство, вчинене із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень.
Потерпілий перебуває у лікарні, медики надають йому необхідну допомогу.