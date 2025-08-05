В Харькове мужчину, стрелявшего в ветерана ВСУ, отправили под стражу

Суд Харькова отправил под стражу без возможности внесения залога мужчину, который стрелял в ветерана ВСУ, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

5 августа Индустриальный районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права залога - говорится в сообщении.

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Контекст

Вечером 3 августа 2025 года возле многоквартирного дома по ул. 92-й бригады в городе Харькове между мужчинами возник конфликт.

В ходе ссоры 43-летний фигурант достал травматический пистолет ПМР 9 мм и выстрелил в ветерана ВСУ. Потерпевший — 22-летний украинский защитник, который во время выполнения боевого задания на войне потерял ногу. Ему установили протез.

Мужчина, который стрелял, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по месту его жительства в Харькове. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство, совершенное с применением специально приспособленного или заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений.

Потерпевший находится в больнице, медики оказывают ему необходимую помощь.