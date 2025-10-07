$41.340.11
Ексклюзив
12:19 • 1252 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 3472 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44 • 10129 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
07:13 • 31179 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 39845 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 69718 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 58044 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56278 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 101212 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36654 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
07:13 • 31194 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
Як підготувати оселю до холодів: чекліст
На Вінниччині чоловік вбив та викинув у колодязь тіло школярки, щоб приховати інтимний зв'язок із нею – Нацполіція

Київ • УНН

 • 1966 перегляди

На Вінниччині затримано 26-річного чоловіка, який зґвалтував та вбив 15-річну дівчину. Він намагався приховати злочин, кинувши тіло у колодязь та засипавши камінням.

На Вінниччині чоловік вбив та викинув у колодязь тіло школярки, щоб приховати інтимний зв'язок із нею – Нацполіція

На Вінниччині поліція затримала 26-річного чоловіка, який зґвалтував і вбив 15-річну дівчину, після чого намагався приховати злочин, кинувши тіло у колодязь і засипавши камінням. Про це повідомили правоохоронці Вінницької області, пише УНН.

Деталі

За інформацією правоохоронців, чоловік познайомився з 15-річною дівчиною у соцмережах. Спілкування швидко перейшло у домовленість про зустріч, під час якої фігурант пообіцяв підвезти дівчину на навчання до Іллінців у Вінницькій області. Проте замість навчального закладу він відвіз її до покинутого будинку своїх родичів, розташованого за 25 кілометрів від місця проживання дівчини та вчинив над нею сексуальне насильство.

Замовне вбивство столичного бізнесмена Ігоря Сала: на Харківщині викрито учасників низки тяжких злочинів26.09.25, 17:41 • 3204 перегляди

Слідство встановило, що після цього чоловік, аби приховати сліди злочину, до смерті побив жертву. Потім він скинув тіло у колодязь та засипав його камінням, намагаючись уникнути викриття.

Поліцейським фігурант надав покази, що вступив у статеві стосунки з неповнолітньою та з метою приховати злочин, вбив її, а тіло кинув у криницю й присипав камінням 

– підтвердили у поліції.

5 жовтня дівчина мала прибути на заняття, однак у навчальному закладі так і не з’явилася. Коли наступного дня вона не повернулася додому, родичі звернулися до поліції. Ключем до розкриття злочину стала інформація від знайомої потерпілої, якій дівчина розповіла про спілкування з підозрюваним.

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування фігуранта. Під час допиту він визнав свою провину. Відтоді на місці злочину тривають слідчі дії та роботи з розкопки криниці, де було знайдено тіло загиблої.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Після проведення судово-медичної експертизи слідчі визначать остаточну кваліфікацію злочину. Затриманому загрожує тривале ув’язнення.

На Дніпропетровщині судитимуть батьків, які забили 4-річного сина трубою за те, що він взяв хліб без дозволу02.10.25, 13:36 • 4444 перегляди

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Вінницька область