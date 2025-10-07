На Вінниччині чоловік вбив та викинув у колодязь тіло школярки, щоб приховати інтимний зв'язок із нею – Нацполіція
Київ • УНН
На Вінниччині затримано 26-річного чоловіка, який зґвалтував та вбив 15-річну дівчину. Він намагався приховати злочин, кинувши тіло у колодязь та засипавши камінням.
Деталі
За інформацією правоохоронців, чоловік познайомився з 15-річною дівчиною у соцмережах. Спілкування швидко перейшло у домовленість про зустріч, під час якої фігурант пообіцяв підвезти дівчину на навчання до Іллінців у Вінницькій області. Проте замість навчального закладу він відвіз її до покинутого будинку своїх родичів, розташованого за 25 кілометрів від місця проживання дівчини та вчинив над нею сексуальне насильство.
Слідство встановило, що після цього чоловік, аби приховати сліди злочину, до смерті побив жертву. Потім він скинув тіло у колодязь та засипав його камінням, намагаючись уникнути викриття.
Поліцейським фігурант надав покази, що вступив у статеві стосунки з неповнолітньою та з метою приховати злочин, вбив її, а тіло кинув у криницю й присипав камінням
5 жовтня дівчина мала прибути на заняття, однак у навчальному закладі так і не з’явилася. Коли наступного дня вона не повернулася додому, родичі звернулися до поліції. Ключем до розкриття злочину стала інформація від знайомої потерпілої, якій дівчина розповіла про спілкування з підозрюваним.
Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування фігуранта. Під час допиту він визнав свою провину. Відтоді на місці злочину тривають слідчі дії та роботи з розкопки криниці, де було знайдено тіло загиблої.
За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Після проведення судово-медичної експертизи слідчі визначать остаточну кваліфікацію злочину. Затриманому загрожує тривале ув’язнення.
