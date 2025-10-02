$41.220.08
На Дніпропетровщині судитимуть батьків, які забили 4-річного сина трубою за те, що він взяв хліб без дозволу

Київ • УНН

 • 2106 перегляди

На Дніпропетровщині судитимуть подружжя, яке до смерті побило 4-річного сина металевою трубою та іншими предметами. Причиною стало те, що хлопчик взяв хліб без дозволу, отримавши понад 20 травм, що призвели до травматичного шоку.

На Дніпропетровщині подружжя постане перед судом за жорстоке вбивство власного 4-річного сина. Дитина загинула після того, як батьки протягом кількох діб завдавали їй ударів руками, ногами та металевою трубою через непослух і те, що хлопчик взяв хліб та печиво без дозволу. Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровщини, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці встановили, що у липні 2025 року батьки били дитину у присутності інших дітей. На тілі хлопчика виявлено понад 20 тілесних ушкоджень, зокрема не менше 12 – на голові та понад 10 – на тулубі й кінцівках, а також переломи та вивихи. Причиною смерті став травматичний шок.

Причиною знущань стали непослух та те, що дитина без дозволу взяла хліб і печиво. Обвинувачені били хлопчика у присутності інших дітей 

– повідомили у прокуратурі.

Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша особисто підписав обвинувальний акт і буде підтримувати публічне обвинувачення в суді. Обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі.

Окрім того, у суді розглядається позов про позбавлення батьківських прав стосовно двох інших дітей подружжя. Обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави.

