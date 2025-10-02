СБУ запобігла теракту в Одесі: подружжя агентів рф готувало вбивство військових
Київ • УНН
Контррозвідка СБУ затримала подружжя агентів російських спецслужб, які готували теракт в Одесі. Вони мали підірвати українських військових, отримавши координати схованки з вибухівкою.
Контррозвідка Служби безпеки України запобігла черговому теракту в Одесі - затримано подружжя агентів російських спецслужб, що готували вбивство українських військових. Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.
Деталі
Зловмисники отримали координати схованки з саморобним вибуховим пристроєм. До того вони промоніторили місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони, позначали ці локації на гугл-картах та "прозвітували" російському куратору.
Ворожих агентів викрили і затримали, коли вони прямували до місця запланованого теракту. Ними виявилось безробітнє подружжя - росіяни завербували їх у Telegram - каналі з пошуку "легких заробітків".
Під час обшуків в затриманих виявили і вилучили смартфони із доказами роботи на ворога. Обом фігурантам повідомили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 14 (підготовка до вчинення злочину);
- ч. 2 ст. 258 (терористичний акт за попередньою змовою групою осіб).
У разі визнання провини в судовому порядку затриманим загрожує довічне позбавлення волі.
