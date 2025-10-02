СБУ предотвратила теракт в Одессе: супруги агентов рф готовили убийство военных
Киев • УНН
Контрразведка СБУ задержала супругов агентов российских спецслужб, которые готовили теракт в Одессе. Они должны были взорвать украинских военных, получив координаты тайника со взрывчаткой.
Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила очередной теракт в Одессе - задержаны супруги агентов российских спецслужб, готовившие убийство украинских военных. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.
Детали
Злоумышленники получили координаты тайника с самодельным взрывным устройством. До того они промониторили места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны, обозначали эти локации на гугл-картах и "отчитались" российскому куратору.
Вражеских агентов разоблачили и задержали, когда они направлялись к месту запланированного теракта. Ими оказались безработные супруги - россияне завербовали их в Telegram-канале по поиску "легких заработков".
Во время обысков у задержанных обнаружили и изъяли смартфоны с доказательствами работы на врага. Обоим фигурантам сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 14 (подготовка к совершению преступления);
- ч. 2 ст. 258 (террористический акт по предварительному сговору группой лиц).
В случае признания вины в судебном порядке задержанным грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним
Недавно СБУ предотвратила теракты во Львове: россияне пытались заманить военных ВСУ на место подрыва с помощью фейковых женских аккаунтов.