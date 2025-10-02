$41.220.08
07:38 • 4444 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 11247 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 11720 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 19603 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
03:16 • 14994 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 18156 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 36303 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 47521 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30242 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 53744 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
СБУ предотвратила теракт в Одессе: супруги агентов рф готовили убийство военных

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Контрразведка СБУ задержала супругов агентов российских спецслужб, которые готовили теракт в Одессе. Они должны были взорвать украинских военных, получив координаты тайника со взрывчаткой.

СБУ предотвратила теракт в Одессе: супруги агентов рф готовили убийство военных

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила очередной теракт в Одессе - задержаны супруги агентов российских спецслужб, готовившие убийство украинских военных. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

Детали

Злоумышленники получили координаты тайника с самодельным взрывным устройством. До того они промониторили места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны, обозначали эти локации на гугл-картах и "отчитались" российскому куратору.

Вражеских агентов разоблачили и задержали, когда они направлялись к месту запланированного теракта. Ими оказались безработные супруги - россияне завербовали их в Telegram-канале по поиску "легких заработков".

Во время обысков у задержанных обнаружили и изъяли смартфоны с доказательствами работы на врага. Обоим фигурантам сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 14 (подготовка к совершению преступления);
    • ч. 2 ст. 258 (террористический акт по предварительному сговору группой лиц).

      В случае признания вины в судебном порядке задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

      Напомним

      Недавно СБУ предотвратила теракты во Львове: россияне пытались заманить военных ВСУ на место подрыва с помощью фейковых женских аккаунтов.

      Евгений Устименко

