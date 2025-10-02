На Днепропетровщине будут судить родителей, которые забили 4-летнего сына трубой за то, что он взял хлеб без разрешения

$41.220.08
09:13
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
07:38
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллионаPhoto2 октября, 02:33
Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру2 октября, 03:06
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дниPhoto05:59
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31
"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО08:49
публикации
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 32739 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59
На Днепропетровщине будут судить родителей, которые забили 4-летнего сына трубой за то, что он взял хлеб без разрешения

Киев • УНН

 • 1976 просмотра

На Днепропетровщине будут судить супругов, которые до смерти избили 4-летнего сына металлической трубой и другими предметами. Причиной стало то, что мальчик взял хлеб без разрешения, получив более 20 травм, приведших к травматическому шоку.

На Днепропетровщине будут судить родителей, которые забили 4-летнего сына трубой за то, что он взял хлеб без разрешения

В Днепропетровской области супруги предстанут перед судом за жестокое убийство собственного 4-летнего сына. Ребенок погиб после того, как родители в течение нескольких суток наносили ему удары руками, ногами и металлической трубой из-за непослушания и того, что мальчик взял хлеб и печенье без разрешения. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области, пишет УНН.

Подробности

Правоохранители установили, что в июле 2025 года родители избивали ребенка в присутствии других детей. На теле мальчика обнаружено более 20 телесных повреждений, в том числе не менее 12 – на голове и более 10 – на туловище и конечностях, а также переломы и вывихи. Причиной смерти стал травматический шок.

Причиной издевательств стали непослушание и то, что ребенок без разрешения взял хлеб и печенье. Обвиняемые избивали мальчика в присутствии других детей 

– сообщили в прокуратуре.

Руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Юрий Папуша лично подписал обвинительный акт и будет поддерживать публичное обвинение в суде. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, в суде рассматривается иск о лишении родительских прав в отношении двух других детей супругов. Обвиняемые находятся под стражей без права внесения залога.

СБУ предотвратила теракт в Одессе: супруги агентов рф готовили убийство военных02.10.25, 11:46

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Днепропетровская область
Одесса