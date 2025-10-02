На Днепропетровщине будут судить родителей, которые забили 4-летнего сына трубой за то, что он взял хлеб без разрешения
Киев • УНН
На Днепропетровщине будут судить супругов, которые до смерти избили 4-летнего сына металлической трубой и другими предметами. Причиной стало то, что мальчик взял хлеб без разрешения, получив более 20 травм, приведших к травматическому шоку.
В Днепропетровской области супруги предстанут перед судом за жестокое убийство собственного 4-летнего сына. Ребенок погиб после того, как родители в течение нескольких суток наносили ему удары руками, ногами и металлической трубой из-за непослушания и того, что мальчик взял хлеб и печенье без разрешения. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области, пишет УНН.
Подробности
Правоохранители установили, что в июле 2025 года родители избивали ребенка в присутствии других детей. На теле мальчика обнаружено более 20 телесных повреждений, в том числе не менее 12 – на голове и более 10 – на туловище и конечностях, а также переломы и вывихи. Причиной смерти стал травматический шок.
Причиной издевательств стали непослушание и то, что ребенок без разрешения взял хлеб и печенье. Обвиняемые избивали мальчика в присутствии других детей
Руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Юрий Папуша лично подписал обвинительный акт и будет поддерживать публичное обвинение в суде. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.
Кроме того, в суде рассматривается иск о лишении родительских прав в отношении двух других детей супругов. Обвиняемые находятся под стражей без права внесения залога.
