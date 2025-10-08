Чоловік на Кіровоградщині жорстоко вбив 16-річну дівчину - Нацполіція
Київ • УНН
Поліція Кіровоградщини затримала місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини, яку знайшли з ножовими пораненнями в орендованій квартирі 5 жовтня. Чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві, і слідчі клопочуть про тримання під вартою.
Деталі
Поліцейські Кіровоградщини встановили причетність місцевого жителя до жорстокого вбивства неповнолітньої. Оперативники, слідчі, кінологи, криміналісти та аналітики ретельно перевіряли відео з камер спостереження, опитували свідків і відпрацьовували можливі версії події, щоб ідентифікувати нападника.
16-річну дівчину з ножовими пораненнями без ознак життя родичі виявили в орендованій квартирі у місті Світловодськ 5 жовтня. У результаті комплексної роботи поліцейські встановили причетність до вчинення злочину місцевого жителя
Під процесуальним керівництвом обласної прокуратури чоловіка затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).
Слідчі вже скерували клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
