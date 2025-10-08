Чоловік на Кіровоградщині жорстоко вбив 16-річну дівчину - Нацполіція

У Світловодську на Кіровоградщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини, яку родичі знайшли з ножовими пораненнями в орендованій квартирі 5 жовтня. Про це повідомили у Нацполіції, пише УНН.

Поліцейські Кіровоградщини встановили причетність місцевого жителя до жорстокого вбивства неповнолітньої. Оперативники, слідчі, кінологи, криміналісти та аналітики ретельно перевіряли відео з камер спостереження, опитували свідків і відпрацьовували можливі версії події, щоб ідентифікувати нападника.

16-річну дівчину з ножовими пораненнями без ознак життя родичі виявили в орендованій квартирі у місті Світловодськ 5 жовтня. У результаті комплексної роботи поліцейські встановили причетність до вчинення злочину місцевого жителя – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Під процесуальним керівництвом обласної прокуратури чоловіка затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Слідчі вже скерували клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

