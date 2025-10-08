$41.320.03
Ексклюзив
10:08 • 9316 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 12858 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 14232 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 14948 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 19114 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 18207 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 16957 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 61241 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 54938 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 39718 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
Теги
Автори
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 9292 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 8938 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 30594 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 61235 перегляди
Чоловік на Кіровоградщині жорстоко вбив 16-річну дівчину - Нацполіція

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Поліція Кіровоградщини затримала місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини, яку знайшли з ножовими пораненнями в орендованій квартирі 5 жовтня. Чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві, і слідчі клопочуть про тримання під вартою.

Чоловік на Кіровоградщині жорстоко вбив 16-річну дівчину - Нацполіція

У Світловодську на Кіровоградщині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини, яку родичі знайшли з ножовими пораненнями в орендованій квартирі 5 жовтня. Про це повідомили у Нацполіції, пише УНН.

Деталі

Поліцейські Кіровоградщини встановили причетність місцевого жителя до жорстокого вбивства неповнолітньої. Оперативники, слідчі, кінологи, криміналісти та аналітики ретельно перевіряли відео з камер спостереження, опитували свідків і відпрацьовували можливі версії події, щоб ідентифікувати нападника.

На Житомирщині під час сімейної сварки чоловік зарізав дружину, 9-річну доньку, собаку та двох котів07.10.25, 18:00 • 6796 переглядiв

16-річну дівчину з ножовими пораненнями без ознак життя родичі виявили в орендованій квартирі у місті Світловодськ 5 жовтня. У результаті комплексної роботи поліцейські встановили причетність до вчинення злочину місцевого жителя 

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Під процесуальним керівництвом обласної прокуратури чоловіка затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Слідчі вже скерували клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На Вінниччині чоловік вбив та викинув у колодязь тіло школярки, щоб приховати інтимний зв'язок із нею – Нацполіція07.10.25, 14:20 • 3476 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Вінницька область
Житомирська область
Кіровоградська область