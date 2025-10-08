Підозрюваному у вбивстві 15-річної дівчини на Вінниччині оголосили про підозру: ним виявився військовий у СЗЧ – Нацполіція

На Вінниччині слідчі поліції повідомили про підозру 26-річному чоловікові, причетному до вбивства дівчини, яка зникла на початку жовтня. Правоохоронці встановили, що підозрюваний – військовий у статусі самовільно залишив частину (СЗЧ), який познайомився з потерпілою через соціальні мережі. Про це повідомили у Нацполіції, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці нагадали, що 5 жовтня дівчина вирушила на навчання до міста Іллінці у Вінницькій області, однак до навчального закладу так і не прибула. Під час пошуків слідчі з’ясували, що до її зникнення причетний 26-річний знайомий. Чоловіка затримали оперативники карного розшуку, і під час допиту він визнав, що вступив у статеві зносини з неповнолітньою, а потім, намагаючись приховати злочин, у закинутому будинку своїх родичів завдав їй кілька смертельних ударів битою по голові. Після цього тіло кинув у криницю та присипав камінням.

Рятувальники та поліцейські понад добу працювали на місці події, аби за допомогою спеціальної техніки підняти тіло з глибокого та надзвичайно вузького колодязя. 8 жовтня тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Після завершення експертиз правоохоронці розглядатимуть питання щодо додаткової кваліфікації злочину. Розслідування триває.

