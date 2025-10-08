$41.320.03
48.170.10
ukenru
12:14 • 11484 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 16265 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 20681 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 19741 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 19592 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18149 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21275 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19214 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17537 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 62166 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
Підозрюваному у вбивстві 15-річної дівчини на Вінниччині оголосили про підозру: ним виявився військовий у СЗЧ – Нацполіція

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

На Вінниччині 26-річному військовому у СЗЧ повідомили про підозру у вбивстві 15-річної дівчини. Чоловік познайомився з жертвою через соцмережі, а після статевих зносин вбив її битою та кинув тіло у криницю.

Підозрюваному у вбивстві 15-річної дівчини на Вінниччині оголосили про підозру: ним виявився військовий у СЗЧ – Нацполіція

На Вінниччині слідчі поліції повідомили про підозру 26-річному чоловікові, причетному до вбивства дівчини, яка зникла на початку жовтня. Правоохоронці встановили, що підозрюваний – військовий у статусі самовільно залишив частину (СЗЧ), який познайомився з потерпілою через соціальні мережі. Про це повідомили у Нацполіції, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці нагадали, що 5 жовтня дівчина вирушила на навчання до міста Іллінці у Вінницькій області, однак до навчального закладу так і не прибула. Під час пошуків слідчі з’ясували, що до її зникнення причетний 26-річний знайомий. Чоловіка затримали оперативники карного розшуку, і під час допиту він визнав, що вступив у статеві зносини з неповнолітньою, а потім, намагаючись приховати злочин, у закинутому будинку своїх родичів завдав їй кілька смертельних ударів битою по голові. Після цього тіло кинув у криницю та присипав камінням.

На Житомирщині під час сімейної сварки чоловік зарізав дружину, 9-річну доньку, собаку та двох котів07.10.25, 18:00 • 7008 переглядiв

Рятувальники та поліцейські понад добу працювали на місці події, аби за допомогою спеціальної техніки підняти тіло з глибокого та надзвичайно вузького колодязя. 8 жовтня тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Після завершення експертиз правоохоронці розглядатимуть питання щодо додаткової кваліфікації злочину. Розслідування триває.

Чоловік на Кіровоградщині жорстоко вбив 16-річну дівчину - Нацполіція08.10.25, 13:32 • 1552 перегляди

Степан Гафтко

