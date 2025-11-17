На Львівщині водій підірвав гранату під час спілкування з поліцейськими: подробиці
Київ • УНН
16 листопада у Рудках Самбірського району водій Alfa Romeo кинув гранату в поліцейських, зловмисник отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарнію. Чоловік, імовірно, пішов у СЗЧ, відкрито кримінальні провадження.
На Лвівщині невідомий кинув гранату в поліцейських. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Поліції Львівської області.
Деталі
Зазначається, що подія сталася 16 листопада близько 18:00 у місті Рудки Самбірського району. Правоохоронці зупинили автомобіль Alfa Romeo, водій якого порушив Правила дорожнього руху.
Водій, 37-річний житель одного з сіл Самбірського району, під час спілкування з поліцейськими біля автівки, дістав гранату та підірвав її. Внаслідок вибуху зловмисник отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні
Вказується, що слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування
Як повідомив активіст Іван Спринський, за попередніми даними, чоловік міг бути військовим у СЗЧ.
Нагадаємо
Днями у лісі на Івано-Франківщині було виявлено тіло 39-річного мобілізованого чоловіка, який з 12 листопада перебував у розшуку через самовільне залишення частини. Його мобілізували 8 листопада, а за результатами ВЛК він був придатний до служби в тилу.
