Ради развлечения и видео: в столичной школе старшеклассник бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала
Киев • УНН
В столичной школе ученик бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала под лестницей. Пострадавших нет, на месте работают правоохранители.
В столичной школе ученик бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала, на место прибыли правоохранители, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Как сообщили в полиции, взрыв произошел под лестницей, пострадавших в результате этого происшествия нет.
На месте работают специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.
Установлено, что гранату бросил старшеклассник, который сделал это ради развлечения и с целью создания видеоконтента. С ним и его родителями сейчас общаются ювенальные полицейские
В Киеве задержали женщину, которая угрожала взорвать гранату в одном из помещений столичного управления полиции01.12.25, 15:24 • 3997 просмотров