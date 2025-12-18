Ради развлечения и видео: в столичной школе старшеклассник бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала

В столичной школе ученик бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала, на место прибыли правоохранители, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Как сообщили в полиции, взрыв произошел под лестницей, пострадавших в результате этого происшествия нет.

На месте работают специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

Установлено, что гранату бросил старшеклассник, который сделал это ради развлечения и с целью создания видеоконтента. С ним и его родителями сейчас общаются ювенальные полицейские - говорится в сообщении.

