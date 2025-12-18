Ради развлечения и видео: в столичной школе старшеклассник бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала

$42.340.15
49.630.04
ukenru
Эксклюзив
12:29 • 818 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
11:31 • 3882 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 7958 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 10419 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07 • 18698 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 28647 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 39728 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 55616 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 52846 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 88506 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
88%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане18 декабря, 03:02 • 37039 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации18 декабря, 03:27 • 40143 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника18 декабря, 04:23 • 36207 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto18 декабря, 05:25 • 32557 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto09:48 • 17337 просмотра
публикации
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 818 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 5392 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 49110 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 47284 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 43550 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Крым
Польша
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 5392 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 22926 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 22513 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 29423 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 34944 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Дипломатка
МиГ-31

Ради развлечения и видео: в столичной школе старшеклассник бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала

Киев • УНН

 • 50 просмотра

В столичной школе ученик бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала под лестницей. Пострадавших нет, на месте работают правоохранители.

Ради развлечения и видео: в столичной школе старшеклассник бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала

В столичной школе ученик бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала, на место прибыли правоохранители, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Как сообщили в полиции, взрыв произошел под лестницей, пострадавших в результате этого происшествия нет.

На месте работают специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

Установлено, что гранату бросил старшеклассник, который сделал это ради развлечения и с целью создания видеоконтента. С ним и его родителями сейчас общаются ювенальные полицейские 

- говорится в сообщении.

В Киеве задержали женщину, которая угрожала взорвать гранату в одном из помещений столичного управления полиции01.12.25, 15:24 • 3997 просмотров

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
Блогеры
Национальная полиция Украины
Киев