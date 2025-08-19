Швейцария обещает Путину иммунитет для приезда на мирную конференцию на фоне намерений собрать саммит Украина-РФ

$41.260.08
Эксклюзив
12:09 • 36 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 4870 просмотра
19 августа, 05:19 • 48750 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
10:33 • 11048 просмотра
18 августа, 18:34 • 83557 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Эксклюзив
09:27 • 14175 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 53579 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 48750 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 64670 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 83557 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 62887 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 44718 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
Вопрос встречи Зеленского и Путина решен – Макрон
19 августа, 02:36 • 42249 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед ним
19 августа, 02:57 • 47081 просмотра
Всемирный день гуманитарной помощи: 12,7 млн украинцев нуждаются в поддержке
19 августа, 04:47 • 68006 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф
19 августа, 05:54 • 58759 просмотра
Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов
06:55 • 62137 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09 • 36 просмотра
Эксклюзив
12:09 • 36 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23 • 4870 просмотра
Эксклюзив
11:23 • 4870 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептов
11:20 • 2090 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
10:33 • 11048 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
Эксклюзив
09:27 • 14175 просмотра
Эксклюзив
09:27 • 14175 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Великобритания
Херсонская область
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии
10:46 • 3096 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф
19 августа, 05:54 • 59518 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"
18 августа, 17:45 • 39730 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети
17 августа, 11:21 • 97737 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли
17 августа, 17:47 • 87556 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)
Нефть
BFM TV
Старлинк

Швейцария обещает Путину иммунитет для приезда на мирную конференцию на фоне намерений собрать саммит Украина-РФ

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Швейцария предлагает Путину иммунитет для участия в мирной конференции, чтобы избежать ареста по ордеру МУС. Франция поддерживает встречу Зеленского и Путина в Женеве.

Швейцария обещает Путину иммунитет для приезда на мирную конференцию на фоне намерений собрать саммит Украина-РФ

Швейцария обещает главе кремля владимиру путину "иммунитет", если он "приедет на мирную конференцию" на фоне намерений мировых лидеров организовать саммит Украина-РФ, пишет УНН со ссылкой на BFMTV.

Детали

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заверил, что Швейцария предоставит путину "иммунитет", если он "приедет на мирную конференцию", тогда как президент Франции Эммануэль Макрон, со своей стороны, выступает за проведение встречи между Президентом Украины Владимиром Зеленским и владимиром путиным в Женеве.

Макрон предлагает Женеву для встречи Зеленского и Путина19.08.25, 12:01 • 2434 просмотра

Без иммунитета, отмечает издание, путину трудно путешествовать в Европу, не будучи арестованным из-за ордера на арест, выданного против него Международным уголовным судом. Швейцария является одним из 125 государств, которые признают Международный уголовный суд.

путин несет уголовную ответственность за принудительные депортации - генпрокурор МУС17.03.23, 18:27 • 508460 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Женева
BFM TV
Швейцария
Эмманюэль Макрон
Европа
Владимир Зеленский