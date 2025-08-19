Швейцария обещает Путину иммунитет для приезда на мирную конференцию на фоне намерений собрать саммит Украина-РФ
Киев • УНН
Швейцария предлагает Путину иммунитет для участия в мирной конференции, чтобы избежать ареста по ордеру МУС. Франция поддерживает встречу Зеленского и Путина в Женеве.
Швейцария обещает главе кремля владимиру путину "иммунитет", если он "приедет на мирную конференцию" на фоне намерений мировых лидеров организовать саммит Украина-РФ, пишет УНН со ссылкой на BFMTV.
Детали
Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заверил, что Швейцария предоставит путину "иммунитет", если он "приедет на мирную конференцию", тогда как президент Франции Эммануэль Макрон, со своей стороны, выступает за проведение встречи между Президентом Украины Владимиром Зеленским и владимиром путиным в Женеве.
Без иммунитета, отмечает издание, путину трудно путешествовать в Европу, не будучи арестованным из-за ордера на арест, выданного против него Международным уголовным судом. Швейцария является одним из 125 государств, которые признают Международный уголовный суд.
