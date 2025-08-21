$41.380.02
Ексклюзив
10:22 • 2492 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 16160 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 27125 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 32381 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 59295 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 153163 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 68600 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 124983 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 327581 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 100789 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 153173 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 124992 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 327599 перегляди
У Пентагоні заявили союзникам, що США планують відігравати "мінімальну роль" у гарантіях безпеки для України - Politico

Київ • УНН

 • 1152 перегляди

Високопоставлений чиновник Пентагону повідомив союзникам про мінімальну роль США в гарантіях безпеки України. Європейські країни стурбовані та вимагають розміщення американських винищувачів у Румунії.

У Пентагоні заявили союзникам, що США планують відігравати "мінімальну роль" у гарантіях безпеки для України, стало відомо Politico, пише УНН.

Деталі

За даними Politico, високопоставлений чиновник Пентагону з питань політики "повідомив союзникам, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України". Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони США з питань політики, зробив ці коментарі у вівторок увечері у відповідь на запитання європейських військових лідерів на зустрічі під керівництвом голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна, пише видання.

Як зазначається, зустріч у вівторок, а також поспіхом організована відеоконференція військових керівників 32 союзників НАТО, що відбулася в середу, "залишили європейців стурбованими тим, що Дональд Трамп залишить їх забезпечувати довгостроковий мир в Україні здебільшого на самоті". "Стає все зрозуміліше, що це Європа здійснюватиме це на місцях, - заявив дипломат НАТО, поінформований про переговори. - США не віддані повністю нічому".

Європейські країни хочуть, щоб Трамп розмістив американські винищувачі в Румунії в межах гарантій безпеки США, написала вчора ввечері лондонська The Times. Вони також наполягають на продовженні використання американських супутників для GPS та розвідки в Україні після війни.

Європа вимагає від Трампа розмістити F-35 в Румунії для стримування росії - The Times21.08.25, 04:32 • 3986 переглядiв

The New York Times повідомляє, що держсекретар США Марко Рубіо проведе сьогодні зустріч із радниками національної безпеки України та її європейських союзників.

Рубіо очолить комісію з гарантій безпеки України19.08.25, 21:21 • 3244 перегляди

"Тим часом Білий дім зайнятий організацією саміту (який може ніколи не відбутися) між Президентом України Володимиром Зеленським та російським президентом володимиром путіним. Помічники Трампа зараз кажуть, що він може відбутися протягом місяця; сам Трамп раніше казав європейським лідерам, що це відбудеться протягом двох тижнів", - ідеться у публікації.

США, як вказано, намагаються визначитися з приймаючою стороною, "що виявляється складним завданням", визнав представник адміністрації. "Білий дім має бажане місце проведення: Будапешт, де проживає союзник Трампа, дружній до кремля, Віктор Орбан. Французький президент Еммануель Макрон наполягає на Женеві; росіяни, як повідомляється, неодноразово критикували Рим; Відень та Доха також у списку кандидатів", - пише видання.

Саміт Зеленського та путіна: Sky News дізналося п'ять можливих місць20.08.25, 13:59 • 3838 переглядiв

Тим часом кремль, зауважує видання, продовжує знижувати очікування щодо двосторонніх переговорів. дмитро полянський, заступник представника росії в ООН, сказав BBC: "Це не повинна бути зустріч заради зустрічі". Похмурий міністр закордонних справ рф сергій лавров сказав: "Коли справа доходить до зустрічей на найвищому рівні, їх потрібно готувати з максимальною ретельністю".

Водночас, як вказує видання, європейські союзники хочуть, щоб гарантії безпеки були визначені до будь-якої зустрічі Зеленського та путіна. Але лавров висміяв ідею про те, що це може статися без участі москви (і Пекіна) на етапах планування, назвавши питання безпеки України без росії дорогою в нікуди, вказує видання.

лавров: західні гарантії безпеки без москви - "шлях у нікуди"20.08.25, 17:03 • 3436 переглядiв

"То на що ж може погодитися росія? Спойлер: небагато. Посол москви у Відні михайло ульянов відкинув ідею розгортання іноземних військ в Україні, заявивши в ефірі X, що "москва абсолютно чітко дала зрозуміти", що це "повністю виключено". росія заявляє, що готова прийняти гарантії безпеки Києва у стилі статті 5 НАТО, але не членство в альянсі", - ідеться у публікації.

Як зауважується, наразі 10 країн, включаючи Францію та Велику Британію, заявили про готовність розгорнути війська в країні в межах мирної угоди. "Але оскільки питання членства в НАТО знято з порядку денного, багато українців сприймають розмови про гарантії безпеки зі зростаючим скептицизмом та тривогою", - сказано у публікації.

Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну20.08.25, 00:51 • 83131 перегляд

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
X Corp.
Елбридж Колбі
Марко Рубіо
Женева
The Times
The New York Times
Пентагон
Білий дім
Рим
НАТО
Відень
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Румунія
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Україна
Віктор Орбан