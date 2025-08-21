У Пентагоні заявили союзникам, що США планують відігравати "мінімальну роль" у гарантіях безпеки для України - Politico

У Пентагоні заявили союзникам, що США планують відігравати "мінімальну роль" у гарантіях безпеки для України, стало відомо Politico, пише УНН.

Деталі

За даними Politico, високопоставлений чиновник Пентагону з питань політики "повідомив союзникам, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України". Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони США з питань політики, зробив ці коментарі у вівторок увечері у відповідь на запитання європейських військових лідерів на зустрічі під керівництвом голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна, пише видання.

Як зазначається, зустріч у вівторок, а також поспіхом організована відеоконференція військових керівників 32 союзників НАТО, що відбулася в середу, "залишили європейців стурбованими тим, що Дональд Трамп залишить їх забезпечувати довгостроковий мир в Україні здебільшого на самоті". "Стає все зрозуміліше, що це Європа здійснюватиме це на місцях, - заявив дипломат НАТО, поінформований про переговори. - США не віддані повністю нічому".

Європейські країни хочуть, щоб Трамп розмістив американські винищувачі в Румунії в межах гарантій безпеки США, написала вчора ввечері лондонська The Times. Вони також наполягають на продовженні використання американських супутників для GPS та розвідки в Україні після війни.

The New York Times повідомляє, що держсекретар США Марко Рубіо проведе сьогодні зустріч із радниками національної безпеки України та її європейських союзників.

"Тим часом Білий дім зайнятий організацією саміту (який може ніколи не відбутися) між Президентом України Володимиром Зеленським та російським президентом володимиром путіним. Помічники Трампа зараз кажуть, що він може відбутися протягом місяця; сам Трамп раніше казав європейським лідерам, що це відбудеться протягом двох тижнів", - ідеться у публікації.

США, як вказано, намагаються визначитися з приймаючою стороною, "що виявляється складним завданням", визнав представник адміністрації. "Білий дім має бажане місце проведення: Будапешт, де проживає союзник Трампа, дружній до кремля, Віктор Орбан. Французький президент Еммануель Макрон наполягає на Женеві; росіяни, як повідомляється, неодноразово критикували Рим; Відень та Доха також у списку кандидатів", - пише видання.

Тим часом кремль, зауважує видання, продовжує знижувати очікування щодо двосторонніх переговорів. дмитро полянський, заступник представника росії в ООН, сказав BBC: "Це не повинна бути зустріч заради зустрічі". Похмурий міністр закордонних справ рф сергій лавров сказав: "Коли справа доходить до зустрічей на найвищому рівні, їх потрібно готувати з максимальною ретельністю".

Водночас, як вказує видання, європейські союзники хочуть, щоб гарантії безпеки були визначені до будь-якої зустрічі Зеленського та путіна. Але лавров висміяв ідею про те, що це може статися без участі москви (і Пекіна) на етапах планування, назвавши питання безпеки України без росії дорогою в нікуди, вказує видання.

"То на що ж може погодитися росія? Спойлер: небагато. Посол москви у Відні михайло ульянов відкинув ідею розгортання іноземних військ в Україні, заявивши в ефірі X, що "москва абсолютно чітко дала зрозуміти", що це "повністю виключено". росія заявляє, що готова прийняти гарантії безпеки Києва у стилі статті 5 НАТО, але не членство в альянсі", - ідеться у публікації.

Як зауважується, наразі 10 країн, включаючи Францію та Велику Британію, заявили про готовність розгорнути війська в країні в межах мирної угоди. "Але оскільки питання членства в НАТО знято з порядку денного, багато українців сприймають розмови про гарантії безпеки зі зростаючим скептицизмом та тривогою", - сказано у публікації.

