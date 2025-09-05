Трамп сьогодні перейменує міністерство оборони на міністерство війни

$41.350.02
48.130.07
ukenru
12:12 • 5116 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
08:58 • 16919 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 26148 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 23157 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 41163 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 37079 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 51256 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 42573 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41987 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 42031 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.3м/с
39%
754мм
Популярнi новини
Ілона Маска запросили на саміт до Білого дому: що відповів мільярдер5 вересня, 06:58 • 14691 перегляди
Будуть законними цілями в Україні: путін пригрозив НАТО5 вересня, 07:27 • 14007 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 29484 перегляди
У Білому домі повідомили про важливий виступ Трампа: про що говоритиме5 вересня, 07:57 • 27989 перегляди
ЄС не відновить закупівлі російських енергоресурсів навіть після миру в Україні - єврокомісар10:18 • 11864 перегляди
Публікації
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo12:22 • 10992 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 29514 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 41180 перегляди
Заручник НАБУ? Чому справа генерала СБУ Вітюка активізувалася тільки зараз і скидається на помсту4 вересня, 18:50 • 32242 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 68104 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Ужгород
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 26614 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 68104 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 26525 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 31605 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 33179 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Ту-22М
Ту-95
Financial Times
Ракетна система С-400

Трамп сьогодні перейменує міністерство оборони на міністерство війни

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Президент США Дональд Трамп підпише виконавчий указ про перетворення Міністерства оборони на Міністерство війни. Ця зміна назви, яка буде вторинною до поточної, має закріпити її постійно.

Трамп сьогодні перейменує міністерство оборони на міністерство війни

Президент США Дональд Трамп перейменує міністерство оборони уряду США на "міністерство війни" у п'ятницю. Про це повідомила речниця Білого Дому Керолайн Лівітт, передає УНН.

Сьогодні у Білому домі: Трамп підпише виконавчий указ про перетворення міністерства оборони на міністерство війни

- написала Лівітт в Х.

Додамо

Посадовець Білого дому підтвердив Fox News Digital у четвер, що Трамп опублікує зміну назви у п'ятницю. У виконавчому указі зазначається використання назви Міністерство війни як вторинної назви Міністерства оборони разом із такими фразами, як "міністр війни", для Гегсета, згідно з інформаційним бюлетенем Білого дому.

У наказі також доручено Гегсету запропонувати як законодавчі, так і виконавчі дії, щоб зробити назву постійною – Міністерство війни США.

Так само, виконання наказу вимагатиме внесення змін до веб-сайтів, орієнтованих на громадськість, та вивісок офісів у Пентагоні, включаючи перейменування кімнати для брифінгів з питань зв'язків з громадськістю на "Військове крило Пентагону", за словами чиновника Білого дому. За словами чиновника, інші довгострокові проекти також знаходяться в розробці.

У серпні президент США заявив журналістам, що, ймовірно, змінить назву, заявивши, що Сполучені Штати здобули більше перемог, коли називалися Міністерством війни, поки 1949 року після Другої світової війни воно не було перейменовано на Міністерство оборони.

"Всім подобається, що у нас була неймовірна історія перемог, коли Міністерство війни називалося Міністерством війни", - сказав Трамп. Потім ми змінили назву на Міністерство оборони.

Піт Гегсет висловив схожі аргументи в інтерв'ю програмі Fox&Friends.

"Ми виграли Першу світову війну, і ми виграли Другу світову війну не з Міністерством оборони, а з Військовим міністерством, з Військовим міністерством", - сказав Хегсет. "Як сказав президент, ми не лише обороняємось, ми ще й наступаємо".

Трамп оголосив нове місце розташування штаб-квартири Космічних сил США02.09.25, 22:22 • 4813 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Піт Гегсет
Fox News
Міністерство оборони США
Пентагон
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки