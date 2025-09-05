Трамп сьогодні перейменує міністерство оборони на міністерство війни

Президент США Дональд Трамп перейменує міністерство оборони уряду США на "міністерство війни" у п'ятницю. Про це повідомила речниця Білого Дому Керолайн Лівітт, передає УНН.

Сьогодні у Білому домі: Трамп підпише виконавчий указ про перетворення міністерства оборони на міністерство війни - написала Лівітт в Х.

Додамо

Посадовець Білого дому підтвердив Fox News Digital у четвер, що Трамп опублікує зміну назви у п'ятницю. У виконавчому указі зазначається використання назви Міністерство війни як вторинної назви Міністерства оборони разом із такими фразами, як "міністр війни", для Гегсета, згідно з інформаційним бюлетенем Білого дому.

У наказі також доручено Гегсету запропонувати як законодавчі, так і виконавчі дії, щоб зробити назву постійною – Міністерство війни США.

Так само, виконання наказу вимагатиме внесення змін до веб-сайтів, орієнтованих на громадськість, та вивісок офісів у Пентагоні, включаючи перейменування кімнати для брифінгів з питань зв'язків з громадськістю на "Військове крило Пентагону", за словами чиновника Білого дому. За словами чиновника, інші довгострокові проекти також знаходяться в розробці.

У серпні президент США заявив журналістам, що, ймовірно, змінить назву, заявивши, що Сполучені Штати здобули більше перемог, коли називалися Міністерством війни, поки 1949 року після Другої світової війни воно не було перейменовано на Міністерство оборони.

"Всім подобається, що у нас була неймовірна історія перемог, коли Міністерство війни називалося Міністерством війни", - сказав Трамп. Потім ми змінили назву на Міністерство оборони.

Піт Гегсет висловив схожі аргументи в інтерв'ю програмі Fox&Friends.

"Ми виграли Першу світову війну, і ми виграли Другу світову війну не з Міністерством оборони, а з Військовим міністерством, з Військовим міністерством", - сказав Хегсет. "Як сказав президент, ми не лише обороняємось, ми ще й наступаємо".

Трамп оголосив нове місце розташування штаб-квартири Космічних сил США