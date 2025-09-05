$41.350.02
12:12 • 5170 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
08:58 • 16974 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 26205 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 23207 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 41253 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 37112 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 51281 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 42586 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 41997 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 42035 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Трамп сегодня переименует министерство обороны в министерство войны

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Президент США Дональд Трамп подпишет исполнительный указ о преобразовании министерства обороны в министерство войны. Это изменение названия, которое будет вторичным по отношению к текущему, должно закрепить его постоянно.

Трамп сегодня переименует министерство обороны в министерство войны

Президент США Дональд Трамп в пятницу переименует министерство обороны правительства США в "министерство войны". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.

Сегодня в Белом доме: Трамп подпишет исполнительный указ о преобразовании министерства обороны в министерство войны 

- написала Ливитт в Х.

Добавим

Представитель Белого дома подтвердил Fox News Digital в четверг, что Трамп опубликует изменение названия в пятницу. В исполнительном указе указывается использование названия Министерство войны как вторичного названия Министерства обороны вместе с такими фразами, как "министр войны", для Хэгсета, согласно информационному бюллетеню Белого дома.

В приказе также поручено Хэгсету предложить как законодательные, так и исполнительные действия, чтобы сделать название постоянным – Министерство войны США.

Таким образом, выполнение приказа потребует внесения изменений в веб-сайты, ориентированные на общественность, и вывесок офисов в Пентагоне, включая переименование комнаты для брифингов по вопросам связей с общественностью в "Военное крыло Пентагона", по словам чиновника Белого дома. По словам чиновника, другие долгосрочные проекты также находятся в разработке.

В августе президент США заявил журналистам, что, вероятно, изменит название, заявив, что Соединенные Штаты одержали больше побед, когда назывались Министерством войны, пока в 1949 году после Второй мировой войны оно не было переименовано в Министерство обороны.

"Всем нравится, что у нас была невероятная история побед, когда Министерство войны называлось Министерством войны", - сказал Трамп. Затем мы изменили название на Министерство обороны.

Пит Хэгсет высказал схожие аргументы в интервью программе Fox&Friends.

"Мы выиграли Первую мировую войну, и мы выиграли Вторую мировую войну не с Министерством обороны, а с Военным министерством, с Военным министерством", - сказал Хэгсет. "Как сказал президент, мы не только обороняемся, мы еще и наступаем".

Трамп объявил новое местоположение штаб-квартиры Космических сил США02.09.25, 22:22 • 4815 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Пит Хегсетх
Фокс Ньюс
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты