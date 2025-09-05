Трамп сегодня переименует министерство обороны в министерство войны

Президент США Дональд Трамп в пятницу переименует министерство обороны правительства США в "министерство войны". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает УНН.

Сегодня в Белом доме: Трамп подпишет исполнительный указ о преобразовании министерства обороны в министерство войны - написала Ливитт в Х.

Добавим

Представитель Белого дома подтвердил Fox News Digital в четверг, что Трамп опубликует изменение названия в пятницу. В исполнительном указе указывается использование названия Министерство войны как вторичного названия Министерства обороны вместе с такими фразами, как "министр войны", для Хэгсета, согласно информационному бюллетеню Белого дома.

В приказе также поручено Хэгсету предложить как законодательные, так и исполнительные действия, чтобы сделать название постоянным – Министерство войны США.

Таким образом, выполнение приказа потребует внесения изменений в веб-сайты, ориентированные на общественность, и вывесок офисов в Пентагоне, включая переименование комнаты для брифингов по вопросам связей с общественностью в "Военное крыло Пентагона", по словам чиновника Белого дома. По словам чиновника, другие долгосрочные проекты также находятся в разработке.

В августе президент США заявил журналистам, что, вероятно, изменит название, заявив, что Соединенные Штаты одержали больше побед, когда назывались Министерством войны, пока в 1949 году после Второй мировой войны оно не было переименовано в Министерство обороны.

"Всем нравится, что у нас была невероятная история побед, когда Министерство войны называлось Министерством войны", - сказал Трамп. Затем мы изменили название на Министерство обороны.

Пит Хэгсет высказал схожие аргументы в интервью программе Fox&Friends.

"Мы выиграли Первую мировую войну, и мы выиграли Вторую мировую войну не с Министерством обороны, а с Военным министерством, с Военным министерством", - сказал Хэгсет. "Как сказал президент, мы не только обороняемся, мы еще и наступаем".

