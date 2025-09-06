Chipocalypse Now: Трамп намекнул на масштабные депортации

Президент США Дональд Трамп заинтриговал пользователей новым постом, который начинается словами "я люблю запах депортаций утром", передает УНН.

Я люблю запах депортаций утром... Чикаго скоро узнает, почему это называется министерство войны - написал Трамп.

Президент США также добавил сгенерированную картинку своего изображения на фоне, вероятно, Чикаго.

На картинке можно увидеть надпись Chipocalypse Now, что может быть отсылкой к киноленте "Апокалипсис сегодня".

Кроме того, фраза "Я люблю запах депортаций утром..." может быть отсылкой к одному из героев киноленты, а именно подполковнику Килгору и его культовому высказыванию: "Люблю запах напалма утром".

Чиновники Пентагона возмущены указом Трампа о переименовании ведомства в Министерство войны

Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал указ о преобразовании Министерства обороны в Министерство войны.