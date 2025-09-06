Chipocalypse Now: Трамп намекнул на масштабные депортации
Киев • УНН
Дональд Трамп опубликовал пост о "запахе депортаций по утрам" и намекнул на Чикаго. Президент США ранее переименовал Минобороны в Министерство войны.
Президент США Дональд Трамп заинтриговал пользователей новым постом, который начинается словами "я люблю запах депортаций утром", передает УНН.
Я люблю запах депортаций утром... Чикаго скоро узнает, почему это называется министерство войны
Президент США также добавил сгенерированную картинку своего изображения на фоне, вероятно, Чикаго.
На картинке можно увидеть надпись Chipocalypse Now, что может быть отсылкой к киноленте "Апокалипсис сегодня".
Кроме того, фраза "Я люблю запах депортаций утром..." может быть отсылкой к одному из героев киноленты, а именно подполковнику Килгору и его культовому высказыванию: "Люблю запах напалма утром".
Напомним
Президент США Дональд Трамп подписал указ о преобразовании Министерства обороны в Министерство войны.