В США начались масштабные рейды против нелегальной иммиграции - Reuters
Киев • УНН
Министерство внутренней безопасности США начало масштабные рейды против нелегальной иммиграции в Шарлотте, Северная Каролина, с планами расширить операции на юг страны. Это вызвало страх и неопределенность, поскольку в других городах подобные операции приводили к задержаниям людей без судимостей.
Соединенные Штаты Америки начали масштабные рейды по борьбе с нелегальной иммиграцией. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Подробности
Так, Министерство внутренней безопасности США заявило, что федеральные власти провели рейды в субботу в банковских учреждениях города Шарлотт (Северная Каролина) и планируют расширить свои меры по борьбе с нелегальной иммиграцией на юг США.
Мы увеличиваем количество правоохранителей Министерства внутренней безопасности в Шарлотт, чтобы обеспечить безопасность американцев и устранить угрозы общественной безопасности. Слишком много жертв преступников-нелегалов в последнее время
В ведомстве не уточнили, сколько именно правоохранителей участвовали в рейдах и количество задержанных, но обвинили должностных лиц Северной Каролины, заявив, что их отказ задерживать подозреваемых, разыскиваемых иммиграционными органами, привел к субботней операции.
В то же время издание указывает, что анонс рейдов вызвал страх и неопределенность, поскольку в других городах подобные операции приводили к задержаниям людей без судимостей.
Напомним
На прошлой неделе Администрация Дональда Трампа ввела новые инструкции для консульств, позволяющие отказывать в визах пожилым иммигрантам и лицам с определенными заболеваниями, такими как диабет и ожирение. Сотрудники визовых служб должны оценивать, может ли заявитель стать "обузой" для общества, учитывая его способность оплачивать медицинское обслуживание.
Трамп начал депортацию иммигрантов: где зафиксировали первые случаи09.09.25, 11:05 • 4116 просмотров