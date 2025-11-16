$42.060.00
В США начались масштабные рейды против нелегальной иммиграции - Reuters

Киев • УНН

 • 1362 просмотра

Министерство внутренней безопасности США начало масштабные рейды против нелегальной иммиграции в Шарлотте, Северная Каролина, с планами расширить операции на юг страны. Это вызвало страх и неопределенность, поскольку в других городах подобные операции приводили к задержаниям людей без судимостей.

В США начались масштабные рейды против нелегальной иммиграции - Reuters

Соединенные Штаты Америки начали масштабные рейды по борьбе с нелегальной иммиграцией. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Подробности

Так, Министерство внутренней безопасности США заявило, что федеральные власти провели рейды в субботу в банковских учреждениях города Шарлотт (Северная Каролина) и планируют расширить свои меры по борьбе с нелегальной иммиграцией на юг США.

Мы увеличиваем количество правоохранителей Министерства внутренней безопасности в Шарлотт, чтобы обеспечить безопасность американцев и устранить угрозы общественной безопасности. Слишком много жертв преступников-нелегалов в последнее время

– заявила пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин.

В ведомстве не уточнили, сколько именно правоохранителей участвовали в рейдах и количество задержанных, но обвинили должностных лиц Северной Каролины, заявив, что их отказ задерживать подозреваемых, разыскиваемых иммиграционными органами, привел к субботней операции.

В то же время издание указывает, что анонс рейдов вызвал страх и неопределенность, поскольку в других городах подобные операции приводили к задержаниям людей без судимостей.

Напомним

На прошлой неделе Администрация Дональда Трампа ввела новые инструкции для консульств, позволяющие отказывать в визах пожилым иммигрантам и лицам с определенными заболеваниями, такими как диабет и ожирение. Сотрудники визовых служб должны оценивать, может ли заявитель стать "обузой" для общества, учитывая его способность оплачивать медицинское обслуживание.

Трамп начал депортацию иммигрантов: где зафиксировали первые случаи09.09.25, 11:05 • 4116 просмотров

Вадим Хлюдзинский

