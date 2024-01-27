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Суд зобов'язав Трампа виплатити $83,3 млн письменниці Керрол за принизливі коментарі на її адресу

Суд зобов'язав Трампа виплатити $83,3 млн письменниці Керрол за принизливі коментарі на її адресу

Київ • УНН

 • 28496 перегляди

Суд присяжних зобов'язав колишнього президента Трампа виплатити автору книги Елізабет Джин Керролл 83,3 мільйона доларів відшкодування збитків і штрафів за наклепницькі коментарі щодо її звинувачень у зґвалтуванні на його адресу. Трамп заявив, що подасть апеляцію на "абсолютно безглуздий" вердикт.

Суд присяжних у Нью-Йорку ухвалив вердикт, згідно з яким колишній президент США Дональд Трамп має виплатити $83,3 млн письменниці Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила його у зґвалтуванні та наклепі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що присяжним із семи чоловіків і двох жінок знадобилося менше трьох годин, щоб винести вердикт. Виплата значно перевищила мінімальні 10 мільйонів доларів, які хотіла Керролл.

Присяжні присудило їй 18,3 мільйона доларів компенсації збитків і 65 мільйонів доларів штрафу.

Трамп не був присутній у суді на момент оголошення рішення. Він залишив його близько 16:00 за місцевим часом.

Доповнення

Це вже другий судовий розгляд у цій справі, цього разу йшлося лише про розмір виплат письменниці, яка доповнила позов, вказавши, що висловлювання Трампа шкодять її кар'єрі та завдають моральної шкоди. Напередодні засідання Трамп заявив, що наполягає на своїй невинності та відкидає звинувачення з боку Керролл.

Контекст

80-річна Керролл подала до суду на Трампа в листопаді 2019 року через те, що він п'ятьма місяцями тому заперечував, що він зґвалтував її в середині 1990-х років у гардеробній універмагу на Манхеттені.

77-річний Трамп стверджував, що ніколи не чув про Керролл і що вона вигадала свою історію, щоб збільшити продажі своїх мемуарів.

Трамп і Байден виграли праймеріз своїх партій у Нью-Гемпширі24.01.24, 09:39 • 28729 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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