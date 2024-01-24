Трамп і Байден виграли праймеріз своїх партій у Нью-Гемпширі

Колишній президент США Дональд Трамп виграв праймеріз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир, а президент Сполучених Штатів Джо Байдена здобув перемогу на праймеріз Демократичної партії у штаті, повідомляє NBC News, пише УНН.

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Згідно з результатами екзитполів NBC News, домінування Трампа серед основних виборців Республіканської партії сприяло його перемозі на праймеріз у Нью-Гемпширі.

Хоча колишньому представнику ООН Ніккі Гейлі вдалося залучити на свій бік незалежних, або "незаявлених" виборців, широкий відрив Трампа серед тих республіканських та консервативних виборців, хто визначився, був надто великий, щоб його можна було подолати, вказує видання.

У Нью-Гемпширі колишній президент Дональд Трамп і колишній посол ООН Ніккі Хейлі зійшлися у своєму першому поєдинку віч-на-віч після того, як губернатор Флориди Рон Десантіс вибув з перегонів в неділю. Як зазначається, Трамп прагнув зміцнити свій статус лідера Республіканської партії після того, як минулого тижня він виграв кокуси в Айові.

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За прогнозами NBC News, президент США Джо Байден виграв праймеріз Демократичної партії у штаті. Партія національного рівня не визнає їх, але прихильники президента організували виборчу кампанію, яка надала йому перевагу над такими перспективними кандидатами, як член Палати представників Дін Філліпс та письменниця Маріанна Вільямсон, вказує видання.

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