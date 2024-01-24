Трамп и Байден выиграли праймериз своих партий в Нью-Гемпшире
Бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир. Президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в этом штате.
Для борьбы с российскими ДРГ созданы контрдиверсионные резервы - Наев
Украина сформировала контрдиверсионные резервы для борьбы с вероятными российскими диверсионными группами на государственной границе, сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины. Этот шаг был сделан на фоне усиления попыток вражеских сил прорвать оборону Украины.
200 вражеских беспилотников "минуснули" за сутки на Таврическом направлении - Тарнавский
На Таврическом направлении за сутки было обезврежено или уничтожено 200 вражеских беспилотников, количество общих потерь оккупантов достигло 394 человека. Кроме того, уничтожено 54 единицы вооружения и военной техники, в частности танки, ББМ и артиллерийские системы врага.
ВМС ВСУ: россия держит в Черном море три ракетоносителя до 16 "Калибров"
ВМС ВС Украины заявили, что рф имеет три корабля-носителя, оснащенные до 16 крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море.
Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономической безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности в условиях военного положения.
В Полтавской области во время вечерней атаки рф сбили еще три вражеских дрона - ОВА
Во время дроновой атаки российских войск на Полтавскую область Украины были сбиты еще три вражеских беспилотника, о чем сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. Жертв и разрушений нет.
"Жирный крест на потенциале железной дороги из россии на 2024 год": в Гранитном удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов - Андрющенко
Удар в поселке Гранитное зафиксирован в район базирования инженерных подразделений оккупантов.
По Сумской области утром враг ударил из миномета: три взрыва
Российские войска совершили минометный обстрел по Сумской области, в результате чего произошло три взрыва, сообщает Сумская областная военная администрация.
Враг нанес 170 ударов по Запорожской области: атаковал 41 дроном, есть разрушения
Российские войска атаковали 25 населенных пунктов в Запорожской области, осуществив 170 обстрелов, но обошлось без жертв. Атаки включали 41 удар с беспилотников и привели к разрушению жилых домов и инфраструктуры.
По Херсонской области россияне выпустили 524 снаряда: четверо погибших и 6 раненых
Российские войска 101 раз атаковали Херсонскую область за сутки, в результате чего 4 человека погибли и 6 получили ранения, сообщил председатель Херсонской областной военной администрации. Российские военные обстреляли жилые кварталы, детский сад и завод в Бериславе.