Трамп и Байден выиграли праймериз своих партий в Нью-Гемпшире

Бывший президент США Дональд Трамп выиграл праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гемпшир, а президент Соединенных Штатов Джо Байдена одержал победу на праймериз Демократической партии в штате, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Согласно результатам экзитполов NBC News, доминирование Трампа среди основных избирателей Республиканской партии способствовало его победе на праймериз в Нью-Гемпшире.

Хотя бывшему представителю ООН Никки Хейли удалось привлечь на свою сторону независимых, или "незаявленных" избирателей, широкий отрыв Трампа среди тех республиканских и консервативных избирателей, кто определился, был слишком велик, чтобы его можно было преодолеть, указывает издание.

В Нью-Гемпшире бывший президент Дональд Трамп и бывший посол ООН Никки Хейли сошлись в своем первом поединке лицом к лицу после того, как губернатор Флориды Рон Десантис выбыл из гонки в воскресенье. Как отмечается, Трамп стремился укрепить свой статус лидера Республиканской партии после того, как на прошлой неделе он выиграл кокусы в Айове.

CNN: Трамп победил на кокусе в Айове

По прогнозам NBC News, президент США Джо Байден выиграл праймериз Демократической партии в штате. Партия национального уровня не признает их, но сторонники президента организовали избирательную кампанию, которая предоставила ему преимущество над такими перспективными кандидатами, как член Палаты представителей Дин Филлипс и писательница Марианна Уильямсон, указывает издание.

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