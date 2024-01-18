Байден соглашается на ужесточение иммиграционной политики, чтобы отвести критику и обеспечить помощь Украине - WSJ

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  138124 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  133371 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  133105 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  131706 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  153174 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Байден соглашается на ужесточение иммиграционной политики, чтобы отвести критику и обеспечить помощь Украине - WSJ

По сообщениям, президент США Джо Байден согласился на ужесточение иммиграционной политики, что может сделать возможной новую военную помощь для Украины и Израиля.

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Байден соглашается на ужесточение иммиграционной политики, чтобы отвести критику и обеспечить помощь Украине - WSJ

В Херсоне из-за обстрелов оккупантов без отопления осталось 56 многоэтажек

В результате обстрелов оккупантов в Херсоне остановилась котельная, из-за чего 56 многоквартирных домов остались без тепла. Сейчас продолжаются работы по оценке ущерба и планированию восстановления.

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Продавали шоколад для сухпайков оккупантов: ведущий производитель шоколада Barry Callebaut попал в перечень спонсоров войны

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Продавали шоколад для сухпайков оккупантов: ведущий производитель шоколада Barry Callebaut попал в перечень спонсоров войны

Новый глава японского офиса JICA в Украине имеет большой опыт в восстановлении после вооруженных конфликтов - Кубраков

Хидеки Мацунага назначен новым главой представительства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Украине. Мацунага имеет большой опыт в восстановлении после землетрясений и вооруженных конфликтов.

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Новый глава японского офиса JICA в Украине имеет большой опыт в восстановлении после вооруженных конфликтов - Кубраков

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С 2024 года в Черниговской, Сумской и Харьковской областях произошло более 1200 российских атак, причем больше всего пострадал Харьков.

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С начала года рф осуществила более 1200 обстрелов по территории Украины - Демченко

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Британская разведка предупреждает, что экономика россии может потенциально "перегреться" из-за увеличения военных расходов, что повлечет инфляцию и снижение уровня жизни. Эксперты предполагают, что это также может подтолкнуть больше россиян к службе в армии.

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"Дефицит боеприпасов - очень актуальная проблема" - Умеров поблагодарил Францию за лидерство в артиллерийской коалиции

Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Францию и ее министра вооруженных сил Себастьяну Лекорню за лидерство в артиллерийской коалиции.

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"Дефицит боеприпасов - очень актуальная проблема" - Умеров поблагодарил Францию за лидерство в артиллерийской коалиции

400 килограммов взрывчатки: на Херсонщине саперы обезвредили российскую ракету Х-101

Украинские взрывотехники обезвредили 400-килограммовую боеголовку от российской крылатой ракеты Х-101, найденную в Херсонской области. Боеприпас был безопасно вывезен и уничтожен, чтобы избежать повреждения прилегающей инфраструктуры.

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400 килограммов взрывчатки: на Херсонщине саперы обезвредили российскую ракету Х-101

Залужный о Монастырском и Енине, которые погибли в авиакатастрофе в Броварах: "Во многом благодаря им врагу не удалось реализовать своих планов"

В годовщину авиакатастрофы в Броварах главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный почтил память бывших министров внутренних дел Дениса Монастырского и Евгения Енина. Залужный отметил их усилия, благодаря которым удалось сорвать планы россии.

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Залужный о Монастырском и Енине, которые погибли в авиакатастрофе в Броварах: "Во многом благодаря им врагу не удалось реализовать своих планов"

Фонд Вадима Столара запустил проект для поддержки женщин в военное время

Фонд Вадима Столара запустил проект "ЖіночнаЯ", призванный поддержать женщин во время войны.

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Фонд Вадима Столара запустил проект для поддержки женщин в военное время