Байден соглашается на ужесточение иммиграционной политики, чтобы отвести критику и обеспечить помощь Украине - WSJ

Президент США Джо Байден соглашается на более жесткую иммиграционную политику, что позволит обеспечить помощь для Украины и может отвести критику, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

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Издание указывает на уступку Белого дома в этом вопросе. И отмечает, что соглашение сделает возможной новую военную помощь для Украины и Израиля. Но уже сталкивается с большими трудностями на Капитолийском холме, поскольку республиканцы Палаты представителей выдвигают более жесткие требования.

"Готовность Байдена вести переговоры с республиканцами демонстрирует то, чего многие либеральные демократы давно боялись - что он готов пойти вправо, чтобы заключить соглашение по иммиграции и обеспечить финансирование войн", - говорится в статье.

Опрос CBS News, проведенный ранее в этом месяце, показал, что рейтинг одобрения Байдена в решении иммиграционных вопросов - на рекордно низком уровне: 68% опрошенных заявили, что не одобряют его политику в отношении границы, а 63% заявили, что хотят, чтобы он был более жестким.

При этом, как отмечается, "президент, которого, вероятно, ждет матч-реванш против Трампа, чтобы получить переизбрание, по-прежнему сопротивляется некоторым предложениям, которые слишком напоминают администрацию Трампа". Ему по-прежнему не нравится возвращение любой формы программы Remain in Mexico, хотя советники поделились с ним многочисленными идеями о том, как запустить программу, в которой приоритет отдается безопасности мигрантов, пишет издание.

Он также выступил против широкомасштабных рейдов на рабочих местах, нацеленных на работодателей, которые нанимают много иммигрантов без документов, и против задержания семей мигрантов на границе, указывает издание.

"Но в условиях растущего политического давления Байден повторил советникам, что его главным приоритетом является стремительное падение миграции, и согласился с определенными мерами, принятыми Трампом, введя версию правила о предоставлении убежища его предшественника, которая приведет к тому, что мигранты, которые перемещаются через другую страну и не подают сначала заявление об убежище в той стране, будут лишены права на получение убежища в США", - указано в статье.

В рамках переговоров о сделке по границе с республиканцами Белый дом, как сообщается, также недавно дал понять, что примет некоторые изменения в "гуманитарном пароле" - законе, который позволяет правительству впускать в страну людей, не имеющих права на получение визы. Администрация Байдена широко использовала его, чтобы впускать мигрантов, которые заранее зарегистрировались в правительстве, чтобы они не въезжали в США нелегально.

В Сенате США ожидают рассмотрения пакета мер по безопасности границ и Украины на следующей неделе