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Байден погоджується на посилення імміграційної політики, щоб відвести критику та забезпечити допомогу Україні - WSJ

Байден погоджується на посилення імміграційної політики, щоб відвести критику та забезпечити допомогу Україні - WSJ

Київ • УНН

 • 22088 перегляди

За повідомленнями, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, що може зробити можливою нову військову допомогу для України та Ізраїлю

Президент США Джо Байден погоджується на більш жорстку імміграційну політику, що дозволить забезпечити допомогу для України і може відвести критику, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Видання вказує на поступку Білого дому у цьому питанні. І зазначає, що угода зробить можливою нову військову допомогу для України та Ізраїлю. Але вже стикається з великими труднощами на Капітолійському пагорбі, оскільки республіканці Палати представників висувають жорсткіші вимоги.

"Готовність Байдена вести переговори з республіканцями демонструє те, чого багато ліберальних демократів давно боялися - що він готовий піти вправо, щоб укласти угоду щодо імміграції та забезпечити фінансування воєн", - ідеться у статті.

Опитування CBS News, проведене раніше цього місяця, показало, що рейтинг схвалення Байдена у вирішенні імміграційних питань - на рекордно низькому рівні: 68% опитаних заявили, що не схвалюють його політику щодо кордону, а 63% заявили, що хочуть, щоб він був більшим жорстким.

При цьому, як зазначається, "президент, якого, імовірно, чекає матч-реванш проти Трампа, щоб здобути переобрання, як і раніше, чинить опір деяким пропозиціям, які надто нагадують адміністрацію Трампа". Йому, як і раніше, не подобається повернення будь-якої форми програми Remain in Mexico, хоча радники поділилися з ним численними ідеями про те, як запустити програму, у якій пріоритет віддається безпеці мігрантів, пише видання.

Він також виступив проти широкомасштабних рейдів на робочих місцях, націлених на роботодавців, які наймають багато іммігрантів без документів, і проти затримання сімей мігрантів на кордоні, вказує видання.

"Але в умовах зростаючого політичного тиску Байден повторив радникам, що його головним пріоритетом є стрімке падіння міграції, і погодився з певними заходами, вжитими Трампом, запровадивши версію правила про надання притулку його попередника, яка призведе до того, що мігранти, які переміщаються через іншу країну і не подають спочатку заяву про притулок у тій країні, будуть позбавлені права на отримання притулку в США", - вказано у статті.

У межах переговорів про угоду щодо кордону з республіканцями Білий дім, як повідомляється, також нещодавно дав зрозуміти, що ухвалить деякі зміни в "гуманітарному паролі" - законі, який дозволяє уряду впускати в країну людей, які не мають права на отримання візи. Адміністрація Байдена широко використовувала його, щоб впускати мігрантів, які заздалегідь зареєструвалися в уряді, щоб вони не в'їжджали до США нелегально.

У Сенаті США очікують розгляду пакету заходів щодо безпеки кордонів та України наступного тижня18.01.24, 08:29 • 30726 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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