Байден погоджується на посилення імміграційної політики, щоб відвести критику та забезпечити допомогу Україні - WSJ

Президент США Джо Байден погоджується на більш жорстку імміграційну політику, що дозволить забезпечити допомогу для України і може відвести критику, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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Видання вказує на поступку Білого дому у цьому питанні. І зазначає, що угода зробить можливою нову військову допомогу для України та Ізраїлю. Але вже стикається з великими труднощами на Капітолійському пагорбі, оскільки республіканці Палати представників висувають жорсткіші вимоги.

"Готовність Байдена вести переговори з республіканцями демонструє те, чого багато ліберальних демократів давно боялися - що він готовий піти вправо, щоб укласти угоду щодо імміграції та забезпечити фінансування воєн", - ідеться у статті.

Опитування CBS News, проведене раніше цього місяця, показало, що рейтинг схвалення Байдена у вирішенні імміграційних питань - на рекордно низькому рівні: 68% опитаних заявили, що не схвалюють його політику щодо кордону, а 63% заявили, що хочуть, щоб він був більшим жорстким.

При цьому, як зазначається, "президент, якого, імовірно, чекає матч-реванш проти Трампа, щоб здобути переобрання, як і раніше, чинить опір деяким пропозиціям, які надто нагадують адміністрацію Трампа". Йому, як і раніше, не подобається повернення будь-якої форми програми Remain in Mexico, хоча радники поділилися з ним численними ідеями про те, як запустити програму, у якій пріоритет віддається безпеці мігрантів, пише видання.

Він також виступив проти широкомасштабних рейдів на робочих місцях, націлених на роботодавців, які наймають багато іммігрантів без документів, і проти затримання сімей мігрантів на кордоні, вказує видання.

"Але в умовах зростаючого політичного тиску Байден повторив радникам, що його головним пріоритетом є стрімке падіння міграції, і погодився з певними заходами, вжитими Трампом, запровадивши версію правила про надання притулку його попередника, яка призведе до того, що мігранти, які переміщаються через іншу країну і не подають спочатку заяву про притулок у тій країні, будуть позбавлені права на отримання притулку в США", - вказано у статті.

У межах переговорів про угоду щодо кордону з республіканцями Білий дім, як повідомляється, також нещодавно дав зрозуміти, що ухвалить деякі зміни в "гуманітарному паролі" - законі, який дозволяє уряду впускати в країну людей, які не мають права на отримання візи. Адміністрація Байдена широко використовувала його, щоб впускати мігрантів, які заздалегідь зареєструвалися в уряді, щоб вони не в'їжджали до США нелегально.

У Сенаті США очікують розгляду пакету заходів щодо безпеки кордонів та України наступного тижня