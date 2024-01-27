Суд обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэррол за унизительные комментарии в ее адрес

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
  •  104132 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
  •  118493 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
  •  127730 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  165468 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  191649 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  182924 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  194803 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  197949 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  169380 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  156114 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Суд обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэррол за унизительные комментарии в ее адрес

Суд присяжных обязал бывшего президента Трампа выплатить автору книги Элизабет Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов возмещения убытков и штрафов за клеветнические комментарии относительно ее обвинений в изнасиловании в его адрес. Трамп заявил, что подаст апелляцию на "абсолютно бессмысленный" вердикт.

Новости Мира •   •  3930 просмотра
Суд обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэррол за унизительные комментарии в ее адрес

Bloomberg: В Красном море в результате ракетной атаки хуситов загорелся нефтяной танкер с российским топливом

Ракета Хути попала в танкер "Трафигура", перевозивший российское топливо в Красном море, вызвав пожар на борту. На помощь судну были отправлены военные корабли.

Новости Мира •   •  7794 просмотра
Bloomberg: В Красном море в результате ракетной атаки хуситов загорелся нефтяной танкер с российским топливом

100 взрывов за день: оккупанты обстреляли территорию Сумщины

Российская армия 22 раза обстреляла Сумскую область, вызвав 100 взрывов и повредив восемь населенных пунктов, сообщает Сумская областная военная администрация. Во время обстрелов использовались минометы, стрелковое оружие, артиллерия, беспилотные летательные аппараты, БПЛА и мины.

Война •   •  11952 просмотра
100 взрывов за день: оккупанты обстреляли территорию Сумщины

Шарль Мишель снимает свою кандидатуру с выборов в Европарламент и слагает мандат

Президент Европейского Совета Шарль Мишель снял свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент и сложил мандат. Мишель сослался на желание оставаться преданным своей роли, не отвлекаясь на посторонние дела, признав, что недооценил негативную реакцию на свою кандидатуру.

Политика •   •  10995 просмотра
Шарль Мишель снимает свою кандидатуру с выборов в Европарламент и слагает мандат

The Telegraph: США разместят в Британии ядерное оружие, чтобы противостоять угрозе со стороны РФ

США планируют разместить ядерное оружие в Великобритании впервые за 15 лет из-за растущей угрозы со стороны России, говорится в документах Пентагона. Этот шаг предусматривает размещение боеголовок, втрое превышающих мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, на новом объекте RAF Lakenheath в графстве Саффолк.

Новости Мира •   •  9971 просмотра
The Telegraph: США разместят в Британии ядерное оружие, чтобы противостоять угрозе со стороны РФ

Оползень на Закарпатье: порода уже отошла на 10,5 га и продолжает движение

Оползень в Закарпатской области, Украина, сдвинул 10,5 гектаров горной породы в лесу общины Дубовое. Чиновники следят за ситуацией, поскольку оползень продолжается, но пока угрозы жизни людей нет.

Общество •   •  11465 просмотра
Оползень на Закарпатье: порода уже отошла на 10,5 га и продолжает движение

Зеленский создал Всеукраинскую экономическую платформу "Сделано в Украине": за что будет отвечать

Президент Украины Зеленский основал Всеукраинскую экономическую платформу "Сделано в Украине" для налаживания диалога между властью и бизнесом, продвижения украинских товаров и улучшения инвестиционного климата в стране. Платформа также направлена на поддержку возвращения граждан, перемещенных в результате вооруженной агрессии.

Экономика •   •  11776 просмотра
Зеленский создал Всеукраинскую экономическую платформу "Сделано в Украине": за что будет отвечать

Украина и Франция перешли к разработке проекта двустороннего соглашения по безопасности

Украина и Франция провели очередной раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения по безопасности, сообщает Офис Президента Украины. Они начали детализацию проекта соглашения и договорились о дальнейших переговорах.

Политика •   •  14214 просмотра
Украина и Франция перешли к разработке проекта двустороннего соглашения по безопасности

МККК о падении Ил-76: если в авиакатастрофе погибли украинские пленные, рф должна вернуть их тела как можно быстрее

Александр Власенко, представитель Международного комитета Красного Креста в Украине, заявляет, что все погибшие украинские военнопленные со сбитого Ил-76 должны быть возвращены в Украину. МККК получил гражданские запросы на информацию о 17 000 пропавших без вести.

Война •   •  14938 просмотра
МККК о падении Ил-76: если в авиакатастрофе погибли украинские пленные, рф должна вернуть их тела как можно быстрее

В Броварах Киевской области горит многоэтажка, есть пострадавшая

В многоэтажке в Броварах Киевской области горит квартира, известна одна жертва - владелец квартиры. Причина пожара сейчас выясняется, а усилия по тушению продолжаются.

Общество •   •  14170 просмотра
В Броварах Киевской области горит многоэтажка, есть пострадавшая