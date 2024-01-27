Суд обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэррол за унизительные комментарии в ее адрес

Суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт, согласно которому бывший президент США Дональд Трамп должен выплатить $83,3 млн писательнице Элизабет Джин Кэрролл, которая обвинила его в изнасиловании и клевете. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что присяжным из семи мужчин и двух женщин понадобилось менее трех часов, чтобы вынести вердикт. Выплата значительно превысила минимальные 10 миллионов долларов, которые хотела Кэрролл.

Присяжные присудило ей 18,3 миллиона долларов компенсации убытков и 65 миллионов долларов штрафа.

Трамп не присутствовал в суде на момент оглашения решения. Он покинул его около 16:00 по местному времени.

Дополнение

Это уже второе судебное разбирательство по этому делу, на этот раз речь шла только о размере выплат писательницы, которая дополнила иск, указав, что высказывания Трампа вредят ее карьере и наносят моральный ущерб. Накануне заседания Трамп заявил, что настаивает на своей невиновности и отвергает обвинения со стороны Кэрролл.

Контекст

80-летняя Кэрролл подала в суд на Трампа в ноябре 2019 года из-за того, что он пятью месяцами ранее отрицал, что он изнасиловал ее в середине 1990-х годов в гардеробной универмага на Манхэттене.

77-летний Трамп утверждал, что никогда не слышал о Кэрролл и что она выдумала свою историю, чтобы увеличить продажи своих мемуаров.

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