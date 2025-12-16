Трамп подає позов проти BBC на $10 млрд через нібито спотворення його промови

$42.250.05
49.650.19
ukenru
03:55 • 8810 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 17772 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 14831 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 15115 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23 • 14197 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
16 грудня, 00:04 • 11161 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 10163 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 14125 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 42990 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 36686 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.6м/с
91%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним15 грудня, 22:21 • 17269 перегляди
Затримано підозрюваного в теракті на ярмарку в Магдебурзі15 грудня, 22:44 • 6692 перегляди
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState16 грудня, 00:35 • 14664 перегляди
Китай забирає в Японії останніх панд: країна вперше за 50 років залишиться без цих великих тварин03:17 • 5178 перегляди
"Коаліція рішучих" розробила плани розміщення військ в Україні - Стармер04:19 • 10373 перегляди
Публікації
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 49014 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 45333 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 52081 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 99169 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 117205 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Дональд Туск
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 32091 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 49387 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 50065 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 54108 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 88921 перегляди
Актуальне
Техніка
The Washington Post
Tesla Model Y
Шахед-136
Соціальна мережа

Трамп подає позов проти BBC на $10 млрд через нібито спотворення його промови

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Дональд Трамп подав позов до суду Маямі проти BBC на 10 мільярдів доларів за наклеп та порушення закону Флориди про торговельну практику. Позов стосується змонтованих кадрів промови Трампа, показаних у програмі Panorama.

Трамп подає позов проти BBC на $10 млрд через нібито спотворення його промови

Позов проти Британської телерадіомовної корпорації (BBC) було подано в понеділок до федерального суду в Маямі. Позов містить одну вимогу щодо нібито наклепу та ще одну — про порушення BBC закону штату Флорида про торговельну практику. Трамп вимагає щонайменше 5 мільярдів доларів відшкодування за кожним пунктом, а також інших витрат. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Алехандро Бріто, адвокат Трампа, підтвердив, що загальна сума заявлених збитків становить 10 мільярдів доларів. Деякі медіа, зокрема Bloomberg News, спочатку повідомляли, що позов подано на суму 5 мільярдів доларів.

Трамп пригрозив подати до суду після того, як голова BBC Самір Шах 10 листопада визнав, що змонтовані кадри промови Трампа, показані в програмі Panorama у 2024 році, помилково створили "враження прямого заклику до насильницьких дій". За кілька днів мовник оприлюднив друге вибачення, але відхилив вимогу президента щодо компенсації.

Я подаю до суду на BBC за те, що вони вклали мені слова в уста. Буквально, вони вклали мені слова в уста. Вони змусили мене говорити те, чого я ніколи не говорив

- сказав Трамп у понеділок у Білому домі.

BBC поки не надала відповіді на запит про коментар.

У США проти Трампа подали позов через зведення бальної зали в Білому домі13.12.25, 08:38 • 5159 переглядiв

Документальний фільм створював враження, що Трамп закликав своїх прихильників "піти до Капітолію" та "боротися до кінця" перед заворушеннями. Насправді ж він сказав, що вони мають "підтримати наших хоробрих сенаторів і конгресменів та конгресвумен". Фраза "боротися до кінця" походила з іншої частини промови.

У позові стверджується, що монтаж був "зухвалою спробою втрутитися та вплинути на результат виборів на шкоду президенту Трампу".

Цей випадок фальсифікації — у формі спотворення змісту та склеювання цілком не пов’язаних між собою фрагментів слів — є частиною давньої практики BBC з маніпулювання промовами президента Трампа та подання контенту в оманливий спосіб з метою його очорнення, зокрема шляхом вигадування закликів до насильства, яких він ніколи не робив

- заявив адвокат Трампа в позовній заяві.

Минулого місяця BBC виконала частину вимог Трампа, оприлюднивши офіційне вибачення та знявши з ефіру програму під назвою "Трамп: Другий шанс", яка вийшла за тиждень до президентських виборів 2024 року. Це сталося після несподіваних листопадових відставок генерального директора BBC Тіма Деві та керівниці новин Дебори Тернесс кількома днями раніше.

Реакція BBC була визнана Трампом недостатньою, і минулого місяця він підвищив свої вимоги з 1 мільярда до 5 мільярдів доларів, спілкуючись із журналістами на борту Air Force One.

Дональд Трамп погрожує BBC позовом на 1 мільярд доларів через редагування його промови10.11.25, 20:55 • 7793 перегляди

Нагадаємо

Трамп має історію судових позовів проти медіа за висвітлення, яке президент вважає несправедливим або упередженим. Використовуючи або погрожуючи використати суди та повноваження своєї адміністрації, Трамп уже змусив деякі з найбільших медіа США піти на суттєві поступки.

CBS погодилася виплатити 16 мільйонів доларів для врегулювання позову президента, який звинуватив мережу у втручанні у вибори через те, як програма 60 Minutes змонтувала цитату з інтерв’ю з кандидаткою в президенти Камалою Гарріс, що, за його словами, зробило її висловлювання більш зв’язними.

ABC виплатила подібну суму для врегулювання позову щодо неправильного твердження ведучого новин Джорджа Стефанопулоса про те, що Трампа "визнали винним у зґвалтуванні" у справі Е. Джин Керролл, тоді як журі визнало його відповідальним лише за сексуальне насильство. Журі не прийняло твердження Керролл про зґвалтування.

Президент також має багатомільярдні позови, що перебувають на розгляді у Флориді, проти New York Times та Wall Street Journal за звинуваченнями в наклепі, які обидві організації заперечують. Times було подано до суду через нібито систематичне висвітлення, що зашкодило бренду та репутації президента, тоді як Journal — через публікацію про те, що Трамп нібито надіслав вульгарну вітальну записку з днем народження зганьбленому фінансисту Джеффрі Епштейну у 2003 році.

Водночас існують суттєві юридичні відмінності між претензіями до BBC та американських медіакомпаній, які Трамп раніше атакував. Документальний фільм Panorama, що є центром суперечки, ніколи не транслювався у США, а доступ до програми був геоблокований на стримінговому сервісі BBC.

Президенту також потрібно буде довести, що BBC діяла з "реальним злим умислом" щодо нього під час монтажу документального фільму — це високий стандарт для публічних осіб, встановлений Верховним судом США у 1964 році з метою захисту свободи слова.

Адміністрація Трампа просить суд відхилити позов щодо обмеження абортивних пігулок - NYT06.05.25, 11:22 • 10902 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Вибори в США
Бренд
Фільм
Джеффрі Епштайн
Камала Гарріс
The New York Times
Верховний суд США
Білий дім
E. Джин Керролл
Bloomberg
Дональд Трамп
Флорида