Трамп подає позов проти BBC на $10 млрд через нібито спотворення його промови

Позов проти Британської телерадіомовної корпорації (BBC) було подано в понеділок до федерального суду в Маямі. Позов містить одну вимогу щодо нібито наклепу та ще одну — про порушення BBC закону штату Флорида про торговельну практику. Трамп вимагає щонайменше 5 мільярдів доларів відшкодування за кожним пунктом, а також інших витрат. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Алехандро Бріто, адвокат Трампа, підтвердив, що загальна сума заявлених збитків становить 10 мільярдів доларів. Деякі медіа, зокрема Bloomberg News, спочатку повідомляли, що позов подано на суму 5 мільярдів доларів.

Трамп пригрозив подати до суду після того, як голова BBC Самір Шах 10 листопада визнав, що змонтовані кадри промови Трампа, показані в програмі Panorama у 2024 році, помилково створили "враження прямого заклику до насильницьких дій". За кілька днів мовник оприлюднив друге вибачення, але відхилив вимогу президента щодо компенсації.

Я подаю до суду на BBC за те, що вони вклали мені слова в уста. Буквально, вони вклали мені слова в уста. Вони змусили мене говорити те, чого я ніколи не говорив - сказав Трамп у понеділок у Білому домі.

BBC поки не надала відповіді на запит про коментар.

Документальний фільм створював враження, що Трамп закликав своїх прихильників "піти до Капітолію" та "боротися до кінця" перед заворушеннями. Насправді ж він сказав, що вони мають "підтримати наших хоробрих сенаторів і конгресменів та конгресвумен". Фраза "боротися до кінця" походила з іншої частини промови.

У позові стверджується, що монтаж був "зухвалою спробою втрутитися та вплинути на результат виборів на шкоду президенту Трампу".

Цей випадок фальсифікації — у формі спотворення змісту та склеювання цілком не пов’язаних між собою фрагментів слів — є частиною давньої практики BBC з маніпулювання промовами президента Трампа та подання контенту в оманливий спосіб з метою його очорнення, зокрема шляхом вигадування закликів до насильства, яких він ніколи не робив - заявив адвокат Трампа в позовній заяві.

Минулого місяця BBC виконала частину вимог Трампа, оприлюднивши офіційне вибачення та знявши з ефіру програму під назвою "Трамп: Другий шанс", яка вийшла за тиждень до президентських виборів 2024 року. Це сталося після несподіваних листопадових відставок генерального директора BBC Тіма Деві та керівниці новин Дебори Тернесс кількома днями раніше.

Реакція BBC була визнана Трампом недостатньою, і минулого місяця він підвищив свої вимоги з 1 мільярда до 5 мільярдів доларів, спілкуючись із журналістами на борту Air Force One.

Трамп має історію судових позовів проти медіа за висвітлення, яке президент вважає несправедливим або упередженим. Використовуючи або погрожуючи використати суди та повноваження своєї адміністрації, Трамп уже змусив деякі з найбільших медіа США піти на суттєві поступки.

CBS погодилася виплатити 16 мільйонів доларів для врегулювання позову президента, який звинуватив мережу у втручанні у вибори через те, як програма 60 Minutes змонтувала цитату з інтерв’ю з кандидаткою в президенти Камалою Гарріс, що, за його словами, зробило її висловлювання більш зв’язними.

ABC виплатила подібну суму для врегулювання позову щодо неправильного твердження ведучого новин Джорджа Стефанопулоса про те, що Трампа "визнали винним у зґвалтуванні" у справі Е. Джин Керролл, тоді як журі визнало його відповідальним лише за сексуальне насильство. Журі не прийняло твердження Керролл про зґвалтування.

Президент також має багатомільярдні позови, що перебувають на розгляді у Флориді, проти New York Times та Wall Street Journal за звинуваченнями в наклепі, які обидві організації заперечують. Times було подано до суду через нібито систематичне висвітлення, що зашкодило бренду та репутації президента, тоді як Journal — через публікацію про те, що Трамп нібито надіслав вульгарну вітальну записку з днем народження зганьбленому фінансисту Джеффрі Епштейну у 2003 році.

Водночас існують суттєві юридичні відмінності між претензіями до BBC та американських медіакомпаній, які Трамп раніше атакував. Документальний фільм Panorama, що є центром суперечки, ніколи не транслювався у США, а доступ до програми був геоблокований на стримінговому сервісі BBC.

Президенту також потрібно буде довести, що BBC діяла з "реальним злим умислом" щодо нього під час монтажу документального фільму — це високий стандарт для публічних осіб, встановлений Верховним судом США у 1964 році з метою захисту свободи слова.

