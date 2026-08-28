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Вербувальники рф споюють жителів Донецька та примушують їх підписувати контракти з військом - АТЕШ

Київ • УНН

 • 1328 перегляди

В окупованому Донецьку вербувальники шукають нетверезих чоловіків і під тиском змушують підписувати контракти. АТЕШ очікує мобілізацію до 600 тисяч осіб у вересні.

Вербувальники рф споюють жителів Донецька та примушують їх підписувати контракти з військом - АТЕШ

В окупованому Донецьку російські сили організували схему примусового рекрутингу місцевих жителів для поповнення штурмових підрозділів. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ, пише УНН.

Деталі

Групи вербувальників розшукують чоловіків у барах та на вулицях міста, орієнтуючись на осіб у стані алкогольного сп'яніння. Потім людей доправляють до військових комісаріатів, де під психологічним та фізичним тиском змушують підписувати контракти для участі у бойових діях.

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Перші новобранці, залучені за цією схемою, вже опинилися у складі 328-го гвардійського десантно-штурмового полку на Запорізькому напрямку та 77-го окремого мотострілецького полку в Донецькій області. Командування використовує їх для покриття втрат у підрозділах, які безперервно задіюють у штурмових операціях.

Підготовка до нової хвилі примусового призову

АТЕШ повідомляє, що примусове підписання документів та прихована мобілізація на захоплених територіях відбуваються безперервно. Отримані дані вказують на те, що російський режим планує розпочати у вересні масштабну мобілізаційну кампанію, під час якої мають намір призвати до 600 тисяч осіб.

Партизани закликають військовослужбовців протидіяти такому вербуванню, передавати важливу інформацію та зривати планові заходи щодо поповнення сил окупантів.

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Степан Гафтко

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