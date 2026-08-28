рф ежемесячно теряет на 6 тысяч военнослужащих больше, чем успевает набрать, — The Guardian
Киев • УНН
Россия ежемесячно набирает около 30 тысяч военнослужащих, но теряет на 6 тысяч больше. Новая мобилизация грозит Кремлю политическими рисками.
Ежемесячные потери российской армии в Украине примерно на 6 тысяч человек превышают количество новых завербованных, а в течение последних двух месяцев набор уже не компенсирует потери. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на оценки западных чиновников, пишет УНН.
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россия продолжает набирать в армию около 1 тысячи человек в день. Однако, по оценкам западных чиновников, в течение последних двух месяцев этого оказалось недостаточно для восполнения потерь.
Мы оцениваем, что разрыв между количеством людей, которых россия теряет в результате боевых действий, и числом тех, кого ей удается завербовать, в настоящее время составляет около 6 тысяч человек в месяц
На Западе считают, что на фоне кадрового дефицита россия усиливает удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. По данным издания, с начала июля российские войска выпустили более 360 ракет, в частности используя нехватку у Украины средств противодействия баллистическим ракетам.
Мобилизация остается риском для кремля
Западные чиновники считают, что новая волна мобилизации создаст для россии значительные политические и экономические риски. После объявления мобилизации осенью 2022 года страну покинули около миллиона россиян, среди которых было много высококвалифицированных специалистов.
Также остается вопрос, сможет ли российская армия принять, подготовить и обеспечить несколько сотен тысяч новобранцев из-за нехватки техники и офицерского состава.
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По оценкам западных разведок, путин стремится продолжать кампанию на истощение Украины в расчете на постепенное ослабление поддержки Киева союзниками. В то же время западные чиновники считают, что кремль пытается избежать прямой конфронтации с НАТО, а угрозы в адрес Европы использует для усиления разногласий между европейскими странами.
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