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рф ежемесячно теряет на 6 тысяч военнослужащих больше, чем успевает набрать, — The Guardian

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Россия ежемесячно набирает около 30 тысяч военнослужащих, но теряет на 6 тысяч больше. Новая мобилизация грозит Кремлю политическими рисками.

рф ежемесячно теряет на 6 тысяч военнослужащих больше, чем успевает набрать, — The Guardian

Ежемесячные потери российской армии в Украине примерно на 6 тысяч человек превышают количество новых завербованных, а в течение последних двух месяцев набор уже не компенсирует потери. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на оценки западных чиновников, пишет УНН.

Подробности

россия продолжает набирать в армию около 1 тысячи человек в день. Однако, по оценкам западных чиновников, в течение последних двух месяцев этого оказалось недостаточно для восполнения потерь.

Мы оцениваем, что разрыв между количеством людей, которых россия теряет в результате боевых действий, и числом тех, кого ей удается завербовать, в настоящее время составляет около 6 тысяч человек в месяц

– заявил один из собеседников издания.

На Западе считают, что на фоне кадрового дефицита россия усиливает удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. По данным издания, с начала июля российские войска выпустили более 360 ракет, в частности используя нехватку у Украины средств противодействия баллистическим ракетам.

Мобилизация остается риском для кремля

Западные чиновники считают, что новая волна мобилизации создаст для россии значительные политические и экономические риски. После объявления мобилизации осенью 2022 года страну покинули около миллиона россиян, среди которых было много высококвалифицированных специалистов.

Также остается вопрос, сможет ли российская армия принять, подготовить и обеспечить несколько сотен тысяч новобранцев из-за нехватки техники и офицерского состава.

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По оценкам западных разведок, путин стремится продолжать кампанию на истощение Украины в расчете на постепенное ослабление поддержки Киева союзниками. В то же время западные чиновники считают, что кремль пытается избежать прямой конфронтации с НАТО, а угрозы в адрес Европы использует для усиления разногласий между европейскими странами.

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Степан Гафтко

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