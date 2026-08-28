рф щомісяця втрачає на 6 тисяч військових більше, ніж встигає набрати – The Guardian
Київ • УНН
росія щомісяця набирає близько 30 тисяч військових, але втрачає на 6 тисяч більше. Нова мобілізація загрожує Кремлю політичними ризиками.
Щомісячні втрати російської армії в Україні приблизно на 6 тисяч осіб перевищують кількість нових завербованих, а протягом останніх двох місяців набір уже не компенсує втрати. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на оцінки західних посадовців, пише УНН.
Деталі
росія продовжує набирати до війська близько 1 тисячі людей на день. Однак, за оцінками західних чиновників, протягом останніх двох місяців цього виявилося недостатньо для поповнення втрат.
Ми оцінюємо, що розрив між кількістю людей, яких росія втрачає внаслідок бойових дій, і числом тих, кого їй вдається завербувати, наразі становить близько 6 тисяч осіб на місяць
На Заході вважають, що на тлі кадрового дефіциту росія посилює удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. За даними видання, від початку липня російські війська випустили понад 360 ракет, зокрема використовуючи нестачу в України засобів протидії балістичним ракетам.
Мобілізація залишається ризиком для кремля
Західні посадовці вважають, що нова хвиля мобілізації створить для росії значні політичні та економічні ризики. Після оголошення мобілізації восени 2022 року країну залишили близько мільйона росіян, серед яких було багато висококваліфікованих фахівців.
Також залишається питання, чи зможе російська армія прийняти, підготувати та забезпечити кілька сотень тисяч новобранців через нестачу техніки та офіцерського складу.
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За оцінками західних розвідок, путін прагне продовжувати кампанію на виснаження України в розрахунку на поступове послаблення підтримки Києва союзниками. Водночас західні чиновники вважають, що кремль намагається уникнути прямої конфронтації з НАТО, а погрози на адресу Європи використовує для посилення розбіжностей між європейськими країнами.
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