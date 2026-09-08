российская оккупационная власть планирует призывать на службу граждан с тяжелыми заболеваниями. Эти нововведения планируют ввести в действие сразу после проведения выборов в конце сентября, сообщает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Детали

Отныне "добровольцам" с категорией здоровья "Д" (абсолютно непригодным к службе из-за самых тяжелых патологий, в частности онкологии, ВИЧ, тяжелых психических расстройств и инвалидности) планируют "разрешить" подписывать контракты на работу в тыловых подразделениях своего региона.

В то же время за формулировкой о "добровольцах" скрывается банальный расчет: инвалидами закроют позиции в тылу, а более-менее здоровых военнослужащих, которые удерживали эти позиции, отправят на смерть в штурмовые бригады. Как добавили в "АТЕШ", данный шаг фактически лишает граждан последней возможности законно избежать призыва по состоянию здоровья.

кремль до сих пор опасается объявить полномасштабную мобилизацию, поэтому выжидает окончания избирательной кампании и прибегает к хитростям: дает военкоматам полную свободу действий для принудительной мобилизации даже тех, кто едва держится на ногах. "Добровольное" подписание контракта под давлением и манипуляциями превратится в массовую практику, что позволит без лишнего шума набрать сотни тысяч новых единиц личного состава - говорится в сообщении.

Партизаны призвали медицинских работников, сотрудников военкоматов и местных администраций не становиться соучастниками данного преступления.

российские партии продают силовикам места в тылу и в оккупационных властях за миллионы рублей — «АТЕШ»