російська окупаційна влада планує призивати на службу громадян із важкими захворюваннями. Ці нововведення планують ввести в дію одразу після проведення виборів наприкінці вересня, повідомляє УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Відтепер "добровольцям" із категорією здоров’я "Д" (абсолютно непридатним до служби через найважчі патології, зокрема онкологію, ВІЛ, тяжкі психічні розлади та інвалідність) планують "дозволити" підписувати контракти на роботу в тилових підрозділах свого регіону.

Водночас за формулюванням про "добровольців" ховається банальний розрахунок: інвалідами закриють позиції в тилу, а більш-менш здорових військових, які утримували ці позиції, відправлять на смерть у штурмові бригади. Як додали в "АТЕШ", даний крок фактично позбавляє громадян останньої можливості законно уникнути призову за станом здоров’я.

кремль досі побоюється оголосити повномасштабну мобілізацію, тому вичікує закінчення виборчої кампанії та вдається до хитрощів: дає воєнкоматам повну свободу дій для примусової мобілізації навіть тих, хто ледь тримається на ногах. "Добровільне" підписання контракту під тиском і маніпуляціями перетвориться на масову практику, що дозволить без зайвого галасу набрати сотні тисяч нових одиниць особового складу