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россияне хотят привлечь к боевым действиям в Украине срочников - Центр нацсопротивления

россияне хотят привлечь к боевым действиям в Украине срочников - Центр нацсопротивления

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 14:05  •  9761 просмотра

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россияне планируют привлечь призывников к участию в боевых действиях в Украине, поручив фсб отбор призывников и введя финансовое поощрение за выполнение опасных задач, сообщает Центр национального сопротивления.

россияне хотят привлечь срочников к участию в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины. Для этого планируется ввести новую систему финансовых доплат, а курировать вопрос отбора срочников будет фсб рф, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

россияне намерены привлекать к участию в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины срочников. В частности отмечается, что региональные управления фсб должны отбирать призывников в военных комиссариатах по собственным критериям, чтобы вместо вс рф они шли в спецслужбу 

- сообщает ЦНС со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что для срочников с высокой вероятностью введут новую систему финансовых доплат, которая предусматривает выполнение прыжков с парашютом с летательного аппарата в соответствии с программой (планом) оперативно-боевой, учебной подготовки, а также во время проведения оперативно-боевых мероприятий.

Напомним

Оккупационные войска рф открывают центры по обучению операторов дронов во временно захваченных городах Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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