россияне хотят привлечь к боевым действиям в Украине срочников - Центр нацсопротивления

россияне хотят привлечь срочников к участию в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины. Для этого планируется ввести новую систему финансовых доплат, а курировать вопрос отбора срочников будет фсб рф, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

россияне намерены привлекать к участию в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины срочников. В частности отмечается, что региональные управления фсб должны отбирать призывников в военных комиссариатах по собственным критериям, чтобы вместо вс рф они шли в спецслужбу - сообщает ЦНС со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что для срочников с высокой вероятностью введут новую систему финансовых доплат, которая предусматривает выполнение прыжков с парашютом с летательного аппарата в соответствии с программой (планом) оперативно-боевой, учебной подготовки, а также во время проведения оперативно-боевых мероприятий.

Напомним

Оккупационные войска рф открывают центры по обучению операторов дронов во временно захваченных городах Украины.